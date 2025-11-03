WNE 2025 – Česká stopa 4: Výzkum, simulace a systémová odolnost

Česká účast na World Nuclear Exhibition 2025 v Paříži je nejen o technologiích a exportu, ale také o výzkumu, simulacích, systémové bezpečnosti a státní podpoře.
Ve čtvrtém a závěrečném díle seriálu se zaměříme na firmy a instituce, které reprezentují českou odbornost v oblasti radiační ochrany, výzkumu materiálů, simulací a strategického plánování. Jejich přístup ukazuje, že český jaderný průmysl stojí na pevných základech vědy, státní koordinace a dlouhodobé vize.
Ve dnech 4. - 6. listopadu 2025 se v Paříži uskuteční World Nuclear Exhibition (WNE), největší světová přehlídka jaderného průmyslu. Česká republika zde bude mít silné zastoupení, a to díky firmám a institucím, které přinášejí nejen technické know-how, ale i schopnost reagovat na aktuální výzvy v oblasti bezpečnosti, výzkumu a mezinárodní spolupráce.
Představujeme další zástupce českého civilního jaderného sektoru vystavující na WNE 2025:
Mandík, a.s.
Společnost Mandík je tradiční výrobce vzduchotechniky, klimatizačních systémů a požárních klapek. V jaderném sektoru nabízí řešení pro bezpečné větrání a odolnost vůči extrémním podmínkám. Na WNE 2025 představí své produkty pro jaderné aplikace, včetně systémů s vysokou požární odolností.
MICO, s.r.o.
MICO se specializuje na výrobu armatur, potrubních dílů a komponent pro energetiku. V jaderném sektoru dodává zařízení pro primární i sekundární okruhy. Na veletrhu představí své zkušenosti s dodávkami pro jaderné elektrárny a schopnost přizpůsobit výrobu specifickým požadavkům zákazníků.
MIFRE Energy, s.r.o.
MIFRE Energy se zaměřuje na vývoj a dodávky zařízení pro měření, regulaci a řízení technologických procesů. V jaderném sektoru nabízí systémy pro kontrolu provozních parametrů a bezpečnostních funkcí. Na WNE 2025 představí své řešení pro monitoring a řízení v kritických aplikacích.
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
MPO reprezentuje státní podporu českého jaderného průmyslu. Na veletrhu WNE 2025 bude prezentovat strategii České republiky v oblasti jaderné energetiky, exportní podporu a rámec pro mezinárodní spolupráci. Jeho účast podtrhuje význam státní koordinace v rozvoji jaderného sektoru.
Státní ústav radiační ochrany (SÚRO)
SÚRO je odborná instituce zaměřená na radiační ochranu, měření a analýzu. Na WNE 2025 představí své metody pro hodnocení radiační zátěže, výzkum v oblasti ochrany obyvatelstva a spolupráci s mezinárodními organizacemi.
Výzkumný a zkušební ústav Plzeň, s.r.o.
Tato instituce se věnuje výzkumu materiálů, zkouškám komponent a vývoji technologií pro energetiku. V jaderném sektoru nabízí testování odolnosti, kvalifikaci zařízení a vývoj nových materiálů. Na WNE 2025 představí své kapacity pro výzkum a certifikaci.
Centrum výzkumu Řež, s.r.o.
CV Řež je klíčová výzkumná instituce v oblasti jaderné energetiky. Zabývá se vývojem paliv, bezpečností reaktorů a dlouhodobou udržitelností. Na veletrhu představí své projekty v oblasti výzkumu reaktorových systémů a mezinárodní spolupráce.
SIMOPT, s.r.o.
SIMOPT se specializuje na vývoj simulačních nástrojů a optimalizačních algoritmů. V jaderném sektoru nabízí software pro plánování, analýzu a rozhodování. Na WNE 2025 představí své řešení pro digitální dvojčata, optimalizaci provozu a podporu strategického řízení.
Tímto uzavíráme čtyřdílný seriál o české stopě na WNE 2025. Výstava v Paříži není jen o technologiích — je to prostor, kde se český jaderný průmysl ukazuje jako komplexní, inovativní a připravený na budoucnost.
Nepřehlédněte:
Letos vás čeká ambiciózní ročník 2025 veletrhu WNE.
V kontextu, kdy trajektorie MAAE (Mezinárodní agentury pro atomovou energii) předpovídá téměř trojnásobné navýšení jaderné kapacity do roku 2050, a na pozadí aktuálního dění poznamenaného klimatickou naléhavostí a vývojem energetických systémů, staví WNE 2025 tento ročník na dvou hlavních tematických osách:
- Nuclear today and tomorrow: nástroje pro urychlení programů, strategie financování, standardizace, umělá inteligence, fúze, nové generace reaktorů a dodavatelské řetězce.
- Electricity & Beyond: využití jaderné energie mimo výrobu elektřiny (medicína, zemědělství, vesmír, teplo, vodík, odsolování).
Významné osobnosti mezinárodního formátu budou přítomny, aby tato témata podpořily a udávaly rytmus veletrhu po celé tři dny v rámci doprovodného programu.
