02/2025

Česko upraví zákon o odpadech kvůli novému unijnímu nařízení o přeshraniční přepravě odpadů

4. 11. 2025| zdroj: Hospodářská komora ČR0

garbage-2729608_640
zdroj: pixabay

Evropský parlament a Rada přijaly nařízení 2024/1157 ze dne 11. dubna 2024 o přepravě odpadů, které nahrazuje dosavadní nařízení (ES) č. 1013/2006. Česká republika proto upravuje svůj zákon o odpadech (č. 541/2020 Sb.) a související vyhlášku, aby nové evropské předpisy zavedla do praxe.

Cílem nového nařízení je omezit přepravu problematických odpadů do zemí mimo EU, aktualizovat postupy přepravy tak, aby odrážely cíle oběhového hospodářství a klimatické neutrality, využívat elektronické předkládání a výměnu informací, zlepšit systém prosazování pravidel přeshraniční přepravy a komplexně řešit problematiku nedovolené přepravy.

tanoví se nově rovněž opatření k zajištění toho, aby odpad byl zasílán pouze do míst určení, kde je s ním řádně nakládáno způsobem šetrným k životnímu prostředí. Podle nových pravidel nemůže být odpad zasílán do zemí, které nejsou členy OECD, ledaže daná země projeví ochotu odpad dovážet a může prostřednictvím předchozích auditů prováděných nezávislými subjekty a monitorování prováděného Evropskou Komisí prokázat, že je s ním nakládáno způsobem šetrným k životnímu prostředí.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Seven energy
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
SmVaK
Vodárenství.cz
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
SEWACO
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
SCHP
Compag
ORGREZ
Ekosev
JMK Recycling
REMA
Huawei
Nevajgluj
Ekolamp
ZEVO Písek
SKS logo
Meva
BERT CEE
SRVO