Česko upraví zákon o odpadech kvůli novému unijnímu nařízení o přeshraniční přepravě odpadů

Evropský parlament a Rada přijaly nařízení 2024/1157 ze dne 11. dubna 2024 o přepravě odpadů, které nahrazuje dosavadní nařízení (ES) č. 1013/2006. Česká republika proto upravuje svůj zákon o odpadech (č. 541/2020 Sb.) a související vyhlášku, aby nové evropské předpisy zavedla do praxe.
Cílem nového nařízení je omezit přepravu problematických odpadů do zemí mimo EU, aktualizovat postupy přepravy tak, aby odrážely cíle oběhového hospodářství a klimatické neutrality, využívat elektronické předkládání a výměnu informací, zlepšit systém prosazování pravidel přeshraniční přepravy a komplexně řešit problematiku nedovolené přepravy.
tanoví se nově rovněž opatření k zajištění toho, aby odpad byl zasílán pouze do míst určení, kde je s ním řádně nakládáno způsobem šetrným k životnímu prostředí. Podle nových pravidel nemůže být odpad zasílán do zemí, které nejsou členy OECD, ledaže daná země projeví ochotu odpad dovážet a může prostřednictvím předchozích auditů prováděných nezávislými subjekty a monitorování prováděného Evropskou Komisí prokázat, že je s ním nakládáno způsobem šetrným k životnímu prostředí.
Komentáře