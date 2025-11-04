Oddělení analýz MPO předkládá měsíční statistiku uhlí

Souhrnná informace o měsíčním vývoji produkce uhlí a koksu v České republice v roce 2025.
Oddělení analýz a datové podpory koncepcí Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) předkládá souhrnnou informaci o měsíčním vývoji produkce uhlí a koksu v České republice v roce 2025. Dokument je doplněn o měsíční hodnoty zahraničního obchodu s tuhými fosilními palivy a retrospektivní časovou řadou. Jeho součástí je i hrubý odhad dodávky energetického uhlí ke spotřebě v daném měsíci v České republice.
- Měsíční statistika uhlí 2025[pdf, 5040 kB]
Komentáře