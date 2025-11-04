Před podáním žádostí podle nařízení REACH musí MSP požádat o ověření velikosti společnosti

Podle revidovaného nařízení Komise o poplatcích REACH musí mikro, malé nebo střední podniky (MSP) před předložením dokumentace požádat o ověření velikosti společnosti kvůli snížení poplatků. Pro velké společnosti budou standardní poplatky vyšší o 19,5 %.
V Úředním věstníku bylo zveřejněno prováděcí nařízení Komise (EU) 2025/2067 ze dne 15. října 2025, kterým se mění nařízení (ES) č. 340/2008 o poplatcích a platbách Evropské agentuře pro chemické látky. Nařízení vstoupí v platnost 5. listopadu 2025.
Podle aktualizovaného nařízení musí malé a střední podniky před podáním registrace nebo žádosti o povolení požádat o ověření velikosti společnosti nejméně dva měsíce před podáním své dokumentace.
Agentura ECHA bude mít dva měsíce na ověření statusu malého nebo středního podniku. Aby mohly společnosti využívat snížených poplatků, je doporučeno předkládat dokumentace a žádosti o ověření velikosti co nejdříve, aby byl dostatek času na vyřízení případných žádostí o doplňující informace. Pokud ECHA neuzná status malého nebo středního podniku, může být žadateli uložen administrativní poplatek, jehož výši stanoví správní rada agentury ECHA.
Rozhodnutí o uznání statusu MSP je platné pro všechna podání po dobu tří let od data rozhodnutí ECHA. Pokud se velikost MSP nezměnila, lze první žádost o obnovení statusu MSP podat vlastním prohlášením o velikosti společnosti dva měsíce před koncem tříletého období platnosti. Tento proces ověřování bude platit od 5. února 2027. Do této doby bude platit stávající proces ověřování MSP. Zvýšení standardních poplatků a úhrad o 19,5 % vychází z průměrné míry inflace v EU za období 2021 – 2023. V zájmu ochrany konkurenceschopnosti MSP se zvýšení vztahuje pouze na velké podniky a aktualizace poplatků bude platit od 5. listopadu 2025.
ECHA postupně zveřejní další pokyny, které poslouží firmám pro přípravu žádostí o ověření statusu MSP před podáním.
Další informace:
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2025/2067 o poplatcích a platbách agentuře ECHA
Malé a střední podniky (MSP)
Komentáře