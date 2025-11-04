ČEZ Distribuce má nejvýkonnější laboratoř pro testování střídačů v ČR

Společnost ČEZ Distribuce otevřela v Hradci Králové novou laboratoř pro Automatizované systému dispečerského řízení (ASDŘ). Jejím hlavním úkolem je testování střídačů, tedy zařízení, které je přechodovým prvkem mezi fotovoltaickou elektrárnou (FVE) a distribuční soustavou.
Slavnostní otevření proběhlo za účasti Martina Zmelíka, generálního ředitele ČEZ Distribuce a Radima Černého, ředitele úseku Řízení distribuční soustavy. První návštěvníci si prohlédli její vybavení a dozvěděli se, jak laboratoř funguje. „Díky nové laboratoři můžeme garantovat, že do sítě budou připojovány jen střídače, které splňují naše technické požadavky. To výrazně přispívá ke stabilitě celé soustavy,“ uvedl generální ředitel ČEZ Distribuce Martin Zmelík.
Nejvýkonnější laboratoř pro střídače v ČR
Hradecká laboratoř je přitom jednou ze tří takto specializovaných v České republice a zároveň tou nejvýkonnější. „Umožňuje testování střídačů až do výkonu 120 kW (150 kVA),” uvádí Radim Černý, ředitel úseku Řízení distribuční soustavy. Pro srovnání: laboratoř VUT Brno testuje do 100 kW, EGD v Českých Budějovicích jen do 30 kW. „Naše laboratoř pokrývá nejvýznamnější segment připojovaných FVE v kategorii A. V laboratoři umíme simulovat různé podmínky v distribuční síti i různé typy výrobny. Testujeme například reakce střídače na změny napětí a frekvence, chování při přetížení, nebo schopnost komunikace s dispečerským systémem,“ doplňuje Radim Černý.
Stabilita sítě a miliardové úspory
Správné nastavení a fungování střídače má zásadní vliv na kvalitu elektřiny i na chování distribuční sítě. Pokud se do ní připojí pouze ověřené typy střídačů, dokáží energetici výrazně omezit nutnost investic do její úpravy. Díky nové laboratoři je možné tato rizika eliminovat ještě před samotnou instalací. A to má obrovský dopad i do financí. Správné nastavení střídačů může ušetřit až 4 miliardy korun do roku 2030, které by jinak musely být investovány do úprav distribuční soustavy.
95 % testovaných střídačů na první pokus nevyhoví
Laboratoř je vybavena několika simulátory sítě a fotovoltaických zdrojů, umělou zátěží a měřicími zařízeními, která umožňují detailní vyhodnocení všech veličin. V laboratoři zvládnou technici z ČEZ Distribuce testovat tři až čtyři střídače měsíčně, podle připravenosti firmwaru pro distribuční síť v ČR. Zhruba 95 % testovaných střídačů totiž na první pokus nevyhoví a musí se po úpravách firmwaru výrobcem znovu u nás přetestovat.
Kromě testování střídačů se v laboratoři věnují také ověřování dalších komponent distribuční soustavy – například řídicích jednotek pro připojení externích zákazníků, indikátorů poruch na hladině vysokého napětí nebo komponent moderního dispečerského systému. Do budoucna plánuje ČEZ Distribuce rozšířit testování také na střídače kategorie B a zařízení pro akumulaci energie kategorie A.
