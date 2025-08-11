Výstava Udržitelnost a civilizace představí i olomouckou vědu

Putovní výstava Udržitelnost a civilizace, která je třetí částí cyklu autorských výstav egyptologa Miroslava Bárty, bude od 15. srpna k vidění na olomouckém Dolním náměstí. Expozice společnosti Medialogue na velkoformátových panelech ukazuje, že udržitelnost není pouhé slovo, ale záleží na odpovědném přístupu každého z nás a úctě k prostředí, ve kterém žijeme. Na její přípravě se podíleli i vědci z Českého institutu výzkumu a pokročilých technologií (CATRIN) Univerzity Palackého, který její konání v Olomouci zajistil. Partnerem je město Olomouc.
„Věda je mocným nástrojem společnosti, pomáhá nám chápat svět a vyvíjet technologie, které zlepšují život. Jak ale ukazují dějiny, vývoj civilizací přináší i rizika krizí a pádů spojených s vyčerpáním zdrojů. Proto jsme výstavu přivezli do Olomouce. Chceme připomenout, že udržitelnost není volba, ale nutnost, a věda je kompasem, který nám pomůže najít cestu. My v CATRIN na Univerzitě Palackého se tímto směrem ubíráme,“ uvedl ředitel CATRIN Pavel Banáš.
Příběhy na 39 panelech se soustředí na koncepty udržitelnosti, roli přírodních materiálů a získávání čisté energie. Prezentují technologický pokrok v těchto oblastech, ukazují pozitivní příklady s cílem přispět ke změně myšlení a chování veřejnosti. V jednotlivých panelech autoři pracují s pojmy jako oběhová ekonomika či recyklace uměle vyrobených materiálů. Výzkumníci z CATRIN se zasloužili například o vznik panelů s názvy Jak uživit lidstvo, Recyklace plastů, Energie do kapsy nebo Uhlík na scéně.
Partnerem výstavy je statutární město Olomouc. „Původní myšlenka udržitelnosti – tedy žít tak, aby naše činy nepoškozovaly životní prostředí ani možnosti budoucích generací – je důležitější než kdy dřív. Změna klimatu, úbytek přírodních zdrojů, znečištění – to nejsou abstraktní hrozby, ale realita, kterou zažíváme. Udržitelnost není jen cíl, je to cesta. A na tu se musíme znovu vydat – s vědomím, že každý krok se počítá,“ uvedl primátor Miroslav Žbánek.
Dalším z partnerů je i mezinárodní vědecký projekt San4Fuel, který se věnuje vývoji nových materiálů pro získávání „zelené“ energie nebo snižování emisí oxidu uhličitého v ovzduší. Cílem je hledat řešení pro ukončení závislosti na fosilních palivech. „Udržitelnost není módní slovo, ale způsob, jak přemýšlet o odpovědnosti vůči světu. Růst bez rovnováhy je krátkozraký a věda, která nebere v úvahu své důsledky, je slepá. Fascinuje mě Slunce – tiché, trvalé a mocné. Pokud se naučíme jeho energii účinně zachytit a přeměnit, máme v rukou klíč k budoucnosti, která nebude založena na kompromisu, ale na rovnováze. I touto výzvou se spolu s kolegy v CATRIN zabýváme,“ řekl hlavní řešitel projektu Štěpán Kment z CATRIN.
Výstava bude volně přístupná do 4. září a díky nasvícení panelů na solární energii bude k vidění i ve večerních hodinách.
