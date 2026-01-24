VŠB-TUO je hlavním partnerem výstavy Infotherma zaměřené na energetické trendy

Největší výstavu zaměřenou na vytápění, úspory energií a využívání obnovitelných zdrojů Infotherma 2026 navštívilo v prvním dni téměř 5 tisíc lidí a v dalších dnech se očekávají další tisíce návštěvníků.
Letošní 31. ročník nabízí celou řadu nových výrobků a inovací a nejpestřejší doprovodný program v historii výstavy. Hlavními partnery akce jsou město Ostrava a VŠB – Technická univerzita Ostrava. Veletrh Infotherma 2026 v pondělí slavnostně zahájil hejtman Moravskoslezského kraje Josef Bělica, rektor VŠB-TUO Igor Ivan a náměstek primátora Ostravy Aleš Boháč, kteří představili svůj pohled na energetické výzvy a trendy současnosti. Doplnil je ředitel Státního fondu životního prostředí Petr Valdman a připojil aktuální informace o dotačních titulech zaměřených na energetiku a ochranu životního prostředí.
„Výstava představuje významnou platformu pro setkávání firem i státních organizací aktivních v oblasti energetiky a stále více také udržitelnosti. Je to jedinečná příležitost pro veřejnost, studenty a firmy seznámit se produkty a systémy, které už jsou nebo brzy budou na trhu, a je jich celá řada,“ uvedl Petr Kalenda, ředitel výstavy Infotherma, na které se letos představuje 320 firem a institucí.
„My jsme se letos zapojili ve větším rozsahu, protože energetika se prolíná studijními programy i vědecko-výzkumnými aktivitami naší univerzity ve stále větším rozsahu s tím, jak průmysl a společnost potřebuje efektivní a úsporná energetická řešení. Aktuálně připravujeme nový studijní program zaměřený na jadernou energetiku, ale i další programy reflektují moderní trendy,“ řekl při zahájení výstavy Igor Ivan, rektor VŠB – Technické univerzity Ostrava.
Univerzita už spolupracuje na mnoha inovačních projektech firem například prostřednictvím svého Centra energetických a environmentálních technologií (CEET) VŠB-TUO. Ředitel centra Stanislav Mišák se i proto ujal vedení odborné poroty, která vybírala z devíti nominovaných inovačních produktů a projektů na Infothermě ten nejzajímavější a nejužitečnější. Speciální letošní cenu VŠB-TUO TOP INOVACE Infothermy 2026 předal rektor univerzity vítěznému projektu od sdružení firem iKomunita Inteligentní systém optimalizace a řízení provozu fotovoltaických elektráren v bytových domech.
Rektor spolu s ředitelem výstavy a ředitelkou portálu TZB-info.cz také pokřtili populárně-naučné video o hornictví, čímž symbolicky zakončili éru dobývání černého uhlí v České republice, která se rovněž silně propsala do témat Infothermy. Hlavním aktérem ve filmu je Jiří Horák, známý jako „Smokeman“, který na Infothermě názorně a atraktivně vysvětluje a předvádí energetická témata ve spolupráci s Výzkumným energetickým centrem VŠB-TUO.
Komentáře