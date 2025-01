TOP 10 nejčtenějších článků o energetice a ovzduší v roce 2024

Pokračujeme s bilancováním letošního roku a přinášíme přehled nejčtenějších článků o energetice a ovzduší. V žebříčku TOP 10 článků se umístily ty o komunitní energetice, nové legislativě pro ovzduší nebo uhlíkové stopě. Nicméně jako nejčtenější se ukázaly články o udržitelnosti, které se sice dotýkají i jiných oblastí, ale rozhodli jsme se je zařadit právě sem.

1.ESG reporting je pouze o vykazování. Nemusíte dosahovat nějaké úrovně udržitelnosti

EU chce do roku 2050 dosáhnout klimatické neutrality, proto po firmách požaduje, aby zveřejňovaly zprávy o udržitelnosti neboli ESG reporty. Pro firmy to znamená, že musí zásadně změnit myšlení. Před dvěma lety pro ně udržitelnost byla něčím, co je navíc a na co se musí vydělat, dnes ale pokud chce být firma úspěšná, musí se udržitelností zabývat.

2.ESG reporting není práce pro jednoho člověka ani firmu

Co znamená ESG reporting, koho se v nejbližší době dotkne a proč bychom jej měli řešit? Na konferenci o tomto tématu promluvil Michal Gregor, který nejprve přítomné uklidnil: „Ve finále se ESG reporting nebude týkat takového množství firem, jak se myslelo.“

3.Komunitní energetika: Sdílet elektřinu můžeme začít od července

Tak k tomu konečně došlo a koncem roku 2023 byla definitivně schválena širokou veřejnosti netrpělivě očekávaná novela zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, zavádějící do českého právního řádu tzv. komunitní energetiku.

4.Při výpočtu uhlíkové stopy bude hrát významnou roli dodavatelsko-odběratelský řetězec

Uhlíková stopa je dnes aktuální téma, která se promítá do celé řady odvětví a lze očekávat, že významně promění podobu celého byznysu.

5.Novela zákona o ochraně ovzduší zavede kvůli zápachu minimální vzdálenosti

Novelu zákona o ochraně ovzduší, která v loňském roce prošla meziresortním připomínkovým řízením, bude v nejbližší době projednávat vláda. Návrh se dotýká prakticky všech oblastí zákona a mimo jiné také zavádí minimální vzdálenost mezi stacionárními zdroji a obytnou zástavbou.

6.Po 58 letech končí poslední uhelná elektrárna na Slovensku

V úterý 26. března 2024 byly v elektrárně Vojany odstaveny turbogenerátory TG5 a TG6. Na Slovensku tak po 58 letech končí výroba elektřiny z černého uhlí.

7.Národní klimaticko-energetický plán se aktualizuje. Vyjádřit se k němu můžete ve veřejné konzultaci

Vnitrostátní plán České republiky v oblasti energetiky a klimatu znázorňuje, jak bude probíhat procesem dekarbonizace a jak budeme plnit evropské klimaticko-energetické závazky do roku 2030. Ministerstvo průmyslu a obchodu nyní spustilo druhou část veřejné konzultace, takže se do jeho přípravy může zapojit i širší veřejnost.

8.Zástupci českých firem navštívili korejská jaderná zařízení

Delegace devíti odborníků a představitelů českých firem se zúčastnila pětidenní návštěvy Jižní Koreje. Do země přicestovali na pozvání společnosti KHNP, která je jedním z uchazečů o stavbu jaderných bloků v Česku, a KEPCO KPS zodpovědné za údržbu korejských jaderných elektráren.

9.Fotovoltaika je pojistka. Není moudré o ní uvažovat v kontextu současných cen energií

Jaká je aktuální situace v oblasti domácí i firemní fotovoltaiky, proč se solární panely přesunuly z rodinných domů na střechy firem a co nejvíc brání jejímu rozvoji? O tom všem mluvil na konferenciFotovoltaika v praxiJan Krčmář, ředitel Solární asociace.

10.Mýty a fakta: Směrnice o energetické náročnosti budov

V polovině března Evropský parlament odhlasoval nové znění Směrnice o energetické náročnosti budov, kterou v dubnu přijala i Evropská komise. V praxi tak budou muset členské státy Evropské Unie dosáhnout uhlíkové neutrality všech budov do roku 2050. Jedním z nástrojů, jak toho dosáhnout, budou i energetické renovace budov, především zateplení obálky domů, a to ve velkém měřítku.

A jako bonus přinášíme dalších 10 nejčtenějších článků:

11.Sdílejte elektřinu bez omezení, investujte společně do fotovoltaiky

12.Dekarbonizace je nutná, ale ne kvůli záchraně planety, říká Mirek Topolánek

13.Evropa na pilu zatlačila fatálně. Studna povážlivě vysychá

14.Opustíme Evropu nebo zavřeme výrobní linky, obávají se evropští výrobci fotovoltaiky

15.Jak se stát energetickým specialistou

16.Licence na výrobu elektřiny: jak postupovat v konkrétních situacích

17.Dojde k okleštění Green dealu? EPP plánuje revize

18.EU se loučí s F-plyny. Parlament schválil pravidla pro jejich postupné vyřazení

19.Energetická krize odezněla. Německo zavírá uhelné elektrárny

20.Nová studie naznačuje, že antropogenní skleníkové plyny nejsou příčinou sucha