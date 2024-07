Nová studie naznačuje, že antropogenní skleníkové plyny nejsou příčinou sucha

Obecně se má za to, že lidské aktivity zvyšují emise skleníkových plynů, a to vede k častějším extrémním projevům počasí, jako jsou sucha nebo záplavy. Nová studie z jihokorejské univerzity ale naznačuje, že by to mohlo být úplně jinak.

Jihokorejský vědec prostřednictvím několika klimatických modelů zkoumal účinky aerosolů a skleníkových plynů, které pochází z lidské činnosti, aby zjistil, jak ovlivnily jarní sucho, které před dvěma lety způsobilo vážné zemědělské škody v Jižní Americe.

Nejhorší sucho od roku 1951

Sucho je obtížně definovatelný jev, jelikož například v tropické oblastí může být za sucho považováno něco jiného než v pouštní oblasti. Podle dominujících projevů je sucho možné rozdělit do několika druhů, přičemž jedním z nich je meteorologické sucho, pro které je charakteristické delší období bez srážek. O zemědělském suchu hovoříme, když půda ztrácí vlhkost.

Vážnější sucha mohou přerůst až v hydrologické sucho, při kterém dochází k významnému snížení hladin vodních toků. Sucho má velký dopad i na kvalitu našeho života a pokud významně ovlivňuje společnost a ekonomiku, mluvíme o socioekonomickém suchu.

Právě suchem se zabýval profesor Jonghun Kam z Katedry environmentálních věd a strojírenství na jihokorejské Pohang University of Science and Technology, jehož výzkum byl nedávno publikován v mezinárodním časopise Bulletin of the American Meteorological Society. Pro svoji studii použil jedenáct různých klimatických modelů, aby zjistil, jaký dopad má lidská činnost na sucho, které na jaře roku 2022 postihlo jihoamerické Centrální Andy.

Sucho, které před dvěma lety postihlo Andskou oblast, bylo nejzávažnější od roku 1951. Centrální Andy jsou hornatým regionem, kde je suché klima s krátkým obdobím srážek mezi pozdním jarem a začátkem léta. Extrémní sucho bylo v roce 2022 způsobeno meziroční proměnlivostí kvůli slabému severovýchodnímu transportu vlhkosti.

Horská oblast, včetně jižního Peru, západní Bolívie a severního Chile, musela kvůli suchu čelit větším ekonomickým potížím než jiné regiony, jelikož je pro místní obyvatelstvo hlavním zdrojem obživy zemědělství a rybolov. Příčiny tehdejšího sucha nebyly až do této doby dostatečně prozkoumané, kvůli nedostatku lidských zdrojů a finančních prostředků.

Opačný výsledek