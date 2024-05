Dekarbonizace je nutná, ale ne kvůli záchraně planety, říká Mirek Topolánek

Mirek Topolánek, předseda výkonné rady Teplárenského sdružení ČR, na letošní konferenci Dny teplárenství a energetiky 2024 přiblížil situaci tepláren, které se připravují na bez uhelnou dobu. „Nemáme pro vás jenom dobré zprávy,“ řekl hned v úvodu.

Přestože Státní energetická koncepce z roku 2015 počítala s tím, že teplo se bude vyrábět s využitím uhlí ještě v roce 2040, teplárenský sektor se domluvil se státem, že od uhlí odejde do roku 2030. „Důvod byl pragmatický. Museli jsme reagovat na legislativu o Green Dealu, převtělenou do balíčku Fit for 55, s vědomím, že výroba elektřiny z uhlí nebude rentabilní a nastavené podmínky povedou k přirozenému odklonu od uhlí. Navíc jsme samozřejmě věděli, že bude v první řadě problém uhlí do tepláren dostat,” říká Topolánek.

Bylo zřejmé, že pokud stát nepodnikne žádné kroky, uhelné elektrárny budou muset být podle ekonomických a podnikatelských zákonů vyřazeny z provozu kolem roku 2027. Pro teplárny to může znamenat ukončení těžby uhlí a tím pádem nedostatek paliva pro teplárny. „Jsme pod určitým tlakem, a proto je diskuze nucená a bouřlivá,“ uvádí předseda sdružení.

Teplárny se tak dostaly do situace, kdy musí provést transformaci, na kterou bude nutné vynaložit přes 200 miliard korun, aniž by se to dotklo jejich provozu a zákazníků. Za pozitivní Mirek Topolánek označil vytvoření programu HEAT v rámci Modernizačního fondu. Zdůraznil ale, že se nejedná o žádný dar od státu. „Podle našich propočtů teplárny v předmětném obchodí 2021 - 2030 do fondu zaplatí přibližně 160 miliard korun. Z vlastních peněz dostanou možná dvě třetiny zpátky na investiční akce, které musí provést, aby odešly od uhlí,“ vysvětlil Topolánek.

Ministr životního prostředí, Petr Hladík, na konferenci poznamenal, že v programu jsou schváleny projekty v celkové hodnotě téměř 70 miliard Kč. Finančních prostředků bude podle něj ale do budoucna méně, a to v závislosti na ceně emisních povolenek. „Počítáme s tím, že kvůli klesající ceně povolenky vypadne z prostředků určitá částka, zhruba 15 – 20 %, takže bude problém projekty naplnit,“ poznamenal k tomu Mirek Topolánek, podle kterého stát pro transformaci teplárenství mnoho neudělal.