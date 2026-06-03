Sucho se znovu výrazně prohlubuje

Po přechodném zlepšení situace v období zhruba od 5. do 18. května se v posledních deseti dnech znovu na našem území prohlubuje sucho. Nedostatek srážek, rychlé oteplování a jen minimální dopad dešťů na podzemní vody vedou k dalšímu zhoršování situace ve všech složkách hydrologického systému.
Květnové srážky nebyly dostatečné
Od 5. května se nejdříve v Čechách a později (po 10. květnu) i na Moravě začaly vyskytovat srážky, které alespoň přechodně zmírnily stav sucha ve svrchní vrstvě půdy a v povrchových vodách. V podzemních vodách se však tyto srážky výrazně neprojevily. Bohužel v týdnu od 18. do 24. 5. už se významnější srážky znovu téměř nevyskytovaly a zaznamenaly jsme pouze místní přeháňky či ojedinělé bouřky. V průměru na celé území byly v tomto týdnu naměřeny pouze 2 mm srážek (Čechy 1 mm, Morava 2 mm), což odpovídá jen 8 procentům normálu pro toto období. Navíc ve druhé polovině tohoto týdne se začalo výrazně oteplovat a v závěru týdne už teploty dosahovaly až tropických hodnot.
Hydrologické a půdní sucho
Velmi podobná situace pokračuje také v průběhu první poloviny tohoto týdne, a tak hladiny vodních toků jsou znovu převážně podprůměrné až výrazně podprůměrné a už na více než 80 profilech se vyskytuje stav sucha. Přitom každým dalším dnem profilů se stavem sucha přibývá. Nejsilnější půdní sucho v úvodu týdne zaznamenáváme zejména v nižších polohách napříč územím Čech. Nejvýraznější projevy sucha se vyskytují v severozápadních Čechách ve vrstvě 0–100 cm, kde se vyskytuje extrémní sucho a vlhkost půdy se blíží hodnotám bodu vadnutí.
Hladina podzemní vody v mělkých vrtech je celkově silně podnormální, vydatnost pramenů je mimořádně podnormální. Hladina podzemní vody v hlubokých vrtech je také celkově mimořádně podnormální. U hlubokých vrtů jsou duben a květen 2026 z hlediska celé ČR měsíci s vůbec nejhorším stavem (největší zápornou odchylkou od měsíčního normálu) od počátku hodnocené řady, tedy od roku 1991. Podobně nízký stav hlubokých vrtů byl v rámci celé ČR zaznamenán také na přelomu jara a léta 2019, a dále v létě 2020, nyní je ale stav v Čechách výrazně horší. Na jihu Moravy naopak dosud trvá lepší stav hladiny od povodní v září 2024.
V průběhu úterního dne byla aktualizována výstraha na hydrologické sucho, tedy sucho vyskytující se v povrchových či podzemních vodách, která aktuálně platí pro větší část Čech, vývoj můžete sledovat na stránkách projektu HAMR https://hamr.chmi.cz/hamr-JS/vystraha.html.
Sucho se bude dále prohlubovat
Ani v následujících dnech se zatím významnější srážky vyskytovat nebudou a po přechodném ochlazení hlavně ve čtvrtek se na víkend znovu oteplí. Projevy sucha se tak budou i nadále prohlubovat. Hladiny vodních toků budou setrvalé nebo budou ještě více klesat. Počet profilů s indikací hydrologického sucha se bude dál mírně zvyšovat. Půdní sucho se bude především ve svrchní vrstvě dál prohlubovat, a také hladiny podzemních vod budou opět klesat.
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