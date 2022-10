Spotřeba uhlí v amerických elektrárnách klesla za poslední dekádu na polovinu

Dodávky uhlí do uhelných elektráren v USA v posledním desetiletí zaznamenaly značný pokles, kdy docházelo k zavírání uhelných zdrojů či omezování jejich výroby vzhledem ke konkurenčnímu tlaku ze strany plynových a obnovitelných zdrojů. Přesto v loňském roce dodávky uhlí spolu s výrobou uhelných elektráren mírně vzrostly se zotavováním ekonomiky po koronavirových lockdownech a rovněž s ohledem na rostoucí ceny zemního plynu.

Dlouhodobý trend klesající výroby elektřiny z uhlí v USA je patrný i na dodávkách tohoto paliva do tamních elektráren. Podle dat americké vládní agentury U.S. Energy Information Administration bylo v loňském roce dodáno do amerických uhelných elektráren na 449 milionů krátkých tun uhlí, teda zhruba 407 milionů tun metrických. Ve srovnání s rokem 2010, kdy dodávky dosahovaly 957 milionů krátkých tun, se jedná o více než poloviční pokles.

Pokles dodávek uhlí nastal u všech kategorií druhu jeho dopravy do elektráren. Na rozdíl jiných regionů na světě je v USA nejrozšířenějším způsobem dopravy uhlí do elektráren přeprava po železnici. Ta zastávala jak v loňském roce, tak v roce 2010, zhruba 70% podíl. Ačkoliv může být železniční přeprava na kratší vzdálenosti dražší než jiné varianty, pro přepravu na velmi dlouhé vzdálenosti se dle agentury jedná v USA o jednoznačně nejekonomičtější způsob dodávek uhlí do elektráren. Naopak nejefektivnějším způsobem jsou běžně dodávky po přepravníkovém pásu, které jsou však možné pouze u elektráren ležících v bezprostřední vzdálenosti od dolů.

Přepravu uhlí po železnici nicméně mohou ohrozit stávky pracovníku železničních společností. Riziko narušení dodávek uhlí do elektráren hrozilo v USA během letošního září kvůli sporům mezi vedením přepravních společností a jejich odbory ohledně výše mezd zaměstnanců, které téměř vyústily v celonárodní stávku. Ta byla však dle agentury odvrácena s dosažením dohody pouhých několik hodin před vypršením stanoveného termínu.

Podobně stávky na železnici nedávno ohrozily dodávky uhlí do největšího jihoafrického exportního terminálu Richards Bay, který se po zákazu dovozu uhlí z Ruska stal velmi významným zdrojem uhlí pro evropské dovozce.

Nejlevnější variantu dopravy uhlí do elektráren, které se nenachází přímo u dolů, tradičně představují řeky, avšak možnosti dopravy uhlí po vodě jsou v USA dle agentury značně omezené vzhledem k nízkému počtu elektráren nacházejících se u splavných řek. Podobně jako v roce 2010 i loni činil podíl říční dopravy zhruba 10 %.

Naopak běžně nejdražší variantou dodávek uhlí je doprava silniční, která je cenově efektivní pouze na krátké vzdálenosti a pro relativně malé objemy paliva. Tato možnost se běžně využívá pouze v případech, kdy se elektrárny nachází relativně blízko uhelných dolů a nemají přístup k železnici či možnost uhlí přepravovat po vodě. Podobně jako v případě lodní přepravy zastává silniční přeprava uhlí v USA zhruba desetinový podíl.