Program Nová zelená úsporám dočasně uzavírá příjem žádostí

Nová zelená úsporám, jeden z nejúspěšnějších programů na podporu energetických úspor v České republice, dočasně uzavírá příjem nových žádostí. Důvodem je mimořádně velký zájem žadatelů, který vedl k rychlejšímu vyčerpání alokovaných prostředků pro tento rok – a to i přes jejich opakované navyšování. Administrace už podaných žádostí pokračuje bez omezení.
Nad dalším pokračováním programu probíhají pracovní kulaté stoly a po vyhodnocení ukončené etapy budou připraveny návrhy na jeho další rozvoj. Součástí bude i široká síť odborníků, kteří poskytnou energetické poradenství a renovační pasy. Ty celý proces zpřístupní i méně zkušeným uživatelům a pomohou jim plánovat renovace efektivně a systematicky.
Zájem veřejnosti o podporu energeticky úsporných opatření předčil všechna očekávání. „Stále častěji se setkáváme s tím, že se lidé nepouštějí jen do dílčích úprav, ale volí komplexní renovace. To je cesta, kterou bychom měli jít i nadále. Projektů v posledních týdnech přišlo výrazně více a ačkoliv jsme počítali s tím, že finance vystačí do konce roku, musíme k tomuto přerušení přistoupit už teď,“ vysvětluje ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL).
„Jen u rodinných domů byl v nové etapě od února 2025 navýšen objem prostředků o čtvrtinu na 17,4 miliard korun. U bytových domů, kde běží podpora bez přerušení od roku 2023, se postupně navýšila alokace až na pětinásobek, tedy 14,7 miliard. Celkem tak bylo v současných výzvách investováno do energetických úspor v rezidenčním sektoru přes 32 miliard korun, které se podařilo efektivně využít o několik měsíců dříve, než bylo původně plánováno. Příjem žádostí v příslušných výzvách byl proto ukončen jak u rodinných, tak bytových domů. Na příští rok jsou finanční prostředky zajištěny,“ upřesňuje ministr.
Celkem tak bylo z příjmů emisních povolenek od roku 2021 do energetických úspor domácností investováno téměř 55 miliard.
Administrace podaných žádostí běží dál
„I přes uzavření příjmu nových žádostí pokračuje administrace již podaných žádostí bez omezení. Všechny podané žádosti budou nadále standardně vyhodnocovány, schvalovány a vypláceny. Žadatelé, jejichž žádost bude schválena, tedy žádosti s vydaným kladným Rozhodnutím ministra, obdrží zálohu nejpozději na začátku příštího roku,“ uvádí Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí ČR, jehož úřad program administruje.
Beze změn pokračuje také spolupráce se stavebními spořitelnami a bankou při poskytování zvýhodněných úvěrů navázaných na dotace. Úspěšní žadatelé o dotaci na zateplení v program Nová zelená úsporám se tak i nadále mohou ucházet o výhodný úvěr k dofinancování renovace domu.
Program Nová zelená úsporám funguje od roku 2009 jako klíčový finanční nástroj motivující majitele k renovacím bytového fondu a snižování spotřeby energií. Za dobu jeho fungování bylo podpořeno na 600 tisíc domácností, z toho dvě třetiny od roku 2021. Za zmínku stojí změny, které nastaly od roku 2023 v souvislosti s nástupem energetické krize: zálohová podpora rychlých a snadno proveditelných opatření na snížení energetické náročnosti pro více než 100 tisíc zranitelných domácností a program zaměřený na komplexní renovace rodinných domů s názvem Oprav dům po babičce, kde jsme podpořili 20 tisíc domácností. Díky tomu se podpora otevřela i domácnostem, které doposud neměly možnost využít finanční podporu na renovace domů, a to jak nízkopříjmovým, tak i mladým rodinám se středními příjmy.
Program Nová zelená úsporám je finančně pokrytý zejména z prostředků Národního plánu obnovy a Modernizačního fondu, pro příští rok se počítá se zapojením výnosů z emisních povolenek.
Budoucnost podpory energetických úspor domácností
Program má již nyní zajištěné další finanční prostředky – z Modernizačního fondu a z výnosů z emisních povolenek, a to v návrhu rozpočtu Státního fondu životního prostředí ČR na rok 2026, který schválila vláda 30. září 2025. Ty mohou v budoucnu doplnit také prostředky z připravovaného Sociálně klimatického fondu, určené pro pomoc zranitelným domácnostem.
Nad dalším pokračováním programu se již rozběhly pracovní kulaté stoly s příslušnými oborovými asociacemi a sdruženími, a po vyhodnocení stávající ukončené etapy budou připraveny návrhy na jeho pokračování.
Nedílnou součástí budoucího programu je již zahájená reforma poradenství, kde mezi hlavní novinky patří zejména:
- Zcela nový systém energetického poradenství: široká síť odborníků bude poskytovat energetické poradenství v oblasti spotřeby energie, financování, výběru vhodných úsporných opatření. K dispozici budou domácnostem, vlastníkům obytných budov, malým a mikropodnikům i samosprávám.
- Renovační pasy: nový klíčový dokument pro komplexní renovace. Pas bude obsahovat informace o budově, navrhovaných opatřeních, odhadovaných nákladech a úsporách. Cílem je přiblížit celý proces i méně zkušeným uživatelům a umožnit jim plánovat renovaci efektivně a systematicky.
Dlouhodobá stabilita a přínos pro domácnosti i klima
Program Nová zelená úsporám s celou řadou významných multiplikačních efektů dlouhodobě patří mezi klíčové finanční nástroje v oblasti energetických úspor pro bydlení. Jeho hodnocení lze nalézt mj. zde.
Komentáře