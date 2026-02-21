03/2025

Prezident republiky přijal na Pražském hradě kandidáta na ministra životního prostředí

21. 2. 2026| zdroj: ekolist.cz/Kancelář prezidenta republiky0

Prezident republiky jednal s Igorem Červeným, kterého navrhl jako člena vlády premiér Andrej Babiš. Prezident si vyslechl jeho představu o řízení resortu a jeho názory na agendy ministerstva.

Během schůzky otevřeli otázky přístupu České republiky k ochraně přírody, vody a půdy, tematiku klimatické změny a připravenosti na ni, řešili také nutnost široké komunikace s veřejností při vyhlašování velkoplošných chráněných území. Rovněž se nevyhnuli otázkám prosazování změn v evropské legislativě a systémů ETS1 a ETS2. Prezident apeloval na kandidáta, aby při prosazování zájmů vycházel z řádných analýz a zohledňoval možnosti a efektivitu vyjednávání na unijní půdě. V diskusi se dotkli rovněž řešení možného střetu zájmů Igora Červeného. Prezident jmenuje Igora Červeného ministrem vlády a pověří ho řízením ministerstva životního prostředí v pondělí 23. února 2026.

