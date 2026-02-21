Česko a Slovinsko posilují hospodářskou spolupráci. Prioritou je energetika i podzimní byznys fórum

Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček dnes jednal se slovinským velvyslancem Alešem Balutem. Hlavními tématy setkání byly přípravy společného byznys fóra, rozvoj bilaterálního obchodu a strategická spolupráce v oblasti jaderné energetiky. Obě země sdílejí pohled na technologickou neutralitu a potřebu modernizace průmyslu v rámci EU.
„Slovinsko je významným obchodním partnerem a jde zde obrovský prostor pro další růst. Protože chceme posílit konkurenceschopnost našich firem na evropském trhu, probrali jsme s velvyslancem připravované podzimní byznys fórum, které se uskuteční při příležitosti návštěvy slovinského ministra hospodářství,“ říká 1. místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a dodává: „Pokud mi to pracovní povinnosti dovolí, velmi rád se zahájení osobně zúčastním.“
Velvyslanec Slovinska Aleš Balut zdůraznil význam přístavu Koper zejména pro kontejnerovou přepravu a přepravu automobilů. Přivítal by aktivnější spolupráci s českými exportéry zejména v oblasti automotive. Česko-slovinské jednání se týkalo i prohloubení průmyslové spolupráce a energetické bezpečnosti. Obě země pojí takzvaná „jaderná DNA“, kdy jádro považují za primární zdroj pro zajištění stability sítě. Česká republika je připravena sdílet zkušenosti z tendru na nové bloky v Dukovanech, které mohou být pro slovinský projekt JEK2 v Kršku klíčové, a to zejména v kontextu s modelem financování či zapojení dodavatelských řetězců. Probrala se také budoucnost malých modulárních reaktorů (SMR), kde ČEZ spolupracuje s Rolls-Royce SMR a dalšími partnery či energetický mix Slovinska, v němž cca třetinu tvoří jádro, třetinu voda a třetinu uhlí a plyn.
Česká republika vnímá Slovinsko jako klíčového partnera v regionu a důležitou vstupní bránu na jihovýchodní trhy. Bilaterální obchod vykazuje dlouhodobě stabilní růstový trend, přičemž český vývoz se od roku 2019 zvýšil o více než 360 tisíc EUR a obchodní bilance zůstává pro ČR v kladných číslech i přes mírné zpomalení v posledním roce.
