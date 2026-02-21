EU ladí „bezpečnostní ventil“ pro emise z dopravy a budov

Stabilnější start nového systému ETS2? Rada EU (na úrovni velvyslanců) schválila postoj k úpravě Rezervy tržní stability (MSR) pro nový systém emisních povolenek (ETS2), který se od roku 2028 zaměří na silniční dopravu, vytápění budov a další sektory. Cílem této cílené změny je zajistit, aby start trhu v roce 2028 proběhl hladce, bez extrémních cenových výkyvů a s vysokou mírou předvídatelnosti pro firmy i spotřebitele.
Masivní posílení cenové brzdy Klíčovou změnou je posílení mechanismu pro kontrolu cen. Pokud cena uhlíku překročí hranici 45 EUR za tunu (v cenách roku 2020), dojde k uvolnění povolenek z rezervy na trh. Nově se k základnímu balíku 20 milionů povolenek přidá bonusových 20 milionů, přičemž tento zásah lze aktivovat dvakrát ročně. Celkem tak může být do systému napumpováno až 80 milionů dodatečných povolenek ročně, což má zabránit drastickému zdražování paliv a energií.
Konec skokových výkyvů v nabídce Rada také prosazuje citlivější uvolňování zásob. Namísto nárazového vypuštění 100 milionů povolenek při poklesu jejich počtu v oběhu pod kritickou mez se zavádí pozvolná stupnice. Pokud bude povolenek v systému málo, ale nikoliv kritický nedostatek, uvolní se jen menší množství. Tento „tlumič“ má zajistit, aby trh nereagoval chaoticky a vysílal stabilní cenový signál, který motivuje k dekarbonizaci bez zbytečných šoků.
Dlouhodobá jistota a další postup Platnost rezervy se prodlouží i po roce 2030, přičemž v ní zůstane uloženo 600 milionů povolenek (odpovídajících zhruba deseti letům plánovaného snižování emisí v ETS2) pro případ budoucí potřeby. Kyperské předsednictví nyní zahájí vyjednávání s Evropským parlamentem o finální podobě textu. Celý systém ETS2 má za cíl snížit emise v dotčených sektorech o 42 % do roku 2030 oproti roku 2005.
Komentáře