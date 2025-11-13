Prestižní vodohospodářskou konferenci v Ostravě provází rekordní zájem

Za rekordního zájmu více než 800 účastníků dnes začalo v ostravském konferenčním centru Gong v Dolní oblasti Vítkovice největší letošní setkání v oboru vodního hospodářství.
Hlavními tématy 23. ročníku konference Provoz vodovodů a kanalizací, kterou pořádá spolek SOVAK ČR, jsou postup při implementaci nové evropské Směrnice o čištění městských odpadních vod, o možnostech zavádění kvarterního čištění, digitalizaci vodárenských procesů, energetické efektivitě provozů i o dopadech klimatických extrémů a legislativních změn. Značná pozornost je věnována i problematice nedostatku lidských zdrojů, s nímž se obor v poslední době potýká.
Konferenci, jejímiž hlavními partnery jsou Ostravské vodárny a kanalizace a.s. (OVAK) a Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. (SmVaK), zahájil předseda představenstva Sdružení oboru vodovodů a kanalizací, z.s., Ing. Miloslav Vostrý. Účastníky poté pozdravili náměstek ministra zemědělství Ing. Radek Lanč, radní Moravskoslezského kraje Ing. Pavel Staněk, předseda Svazu vodního hospodářství, z.s., RNDr. Petr Kubala, předseda výboru Asociace pro vodu ČR, z.s., doc. Ing. David Stránský, Ph.D., a za generální partnery Ing. Petr Konečný, MBA, statutární ředitel a místopředseda představenstva OVAK, a Ing. Anatol Pšenička, generální ředitel SmVaK.
Úvodní příspěvky se týkaly dopadu povodní z loňského září na postižená města a obce v regionu i na tamní vodohospodářské firmy. Za Ostravu promluvil náměstek primátora pro životní prostředí Bc. Aleš Boháč, MBA, za Bohumín senátor a místostarosta města Ing. Petr Vícha a za Opavu náměstek primátora Ing. Vladimír Schreier.
Jednou z nepostiženějších místních firem z oboru byla společnost Vak – Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s. Dopady velké vody na její fungování posluchačům přiblížili ředitelka Ing. Lenka Podhorná a technický ředitel Bc. Robert Černý.
Po přestávce představili své společnosti – Ostravské vodovody a kanalizace a. s. a Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a. s. – statutární ředitel Ing. Konečný, resp. generální ředitel Ing. Pšenička.
Jednou z nejočekávanějších přednášek letošní konference byla informace o postupu při implementaci nové evropské směrnice o čištění městských odpadních vod. Vrchní ředitel Sekce vodního hospodářství Ministerstva zemědělství ČR Ing. Aleš Kendík připomněl, že veřejnou zakázku na vypracování národního prováděcího plánu (NPP) ke směrnici získalo konsorcium ve složení VŠCHT, SOVAK ČR, ČVUT a Unicorn Systems HSI s.r.o. Zakázka by měla být hotová do 31. října 2026 a v současné době je ve fázi inventarizace citlivých oblastí podléhajících eutrofizaci. Jako pilotní byly vybrány Středočeský a Pardubický kraj. Podle Ing. Kendíka běží zpracování návrhu NPP v souladu s harmonogramem.
V následné přednášce prof. Ing. Jana Bartáčka, Ph.D., zazněla informace o metodách kvarterního čištění, které připadají v úvahu v podmínkách České republiky. Podkladem byla studie, kterou si pro své čistírny odpadních vod (ČOV) nechala vypracovat Pražská vodohospodářská společnost a.s.
Čestné členství SOVAK ČR pro profesora Wannera
Ještě před polední pauzou se odehrál slavnostní okamžik. Představenstvo SOVAK ČR udělilo čestné členství prof. Ing. Filipu Wannerovi, DrSc. Profesor Wanner patří mezi nejvýznamnější evropské i světové odborníky v oblasti čištění odpadních vod a jeho profesní kariéra je úzce spojena s Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze. Ocenění převzal od ředitele a člena představenstva SOVAK ČR Ing. Viléma Žáka syn prof. Wannera, sám pan profesor se připojil vzdáleně a před plným auditoriem poděkoval za ocenění své práce.
Odpolední program patřil mimo jiné novému systému posuzování nezávadnosti výrobků ve styku s vodou v EU, o němž referoval MUDr. František Kožíšek ze Státního zdravotního ústavu. Řízené odkalování vodovodních sítí ve společnosti SmVaK představil vedoucí oddělení hydraulických analýz ing. Jan Opletal. Jak by měla vypadat technicky vyspělá úpravna vod, bylo téma pro předsedu Komise pro úpravny vody SOVAK ČR Ing. Tomáše Hlouška.
S novinkami v metrologické legislativě seznámil posluchače předseda Komise metrologie SOVAK ČR Ing. Petr Sýkora a první odpolední blok uzavřela přednáška odborníků z OVAK a společností ELVAC SOLUTIONS s.r.o. a VAE CONTROLS, s.r.o., na téma vodárenský dispečink a zpracování „velkých dat“.
Po přestávce zazněly ještě přednášky o ukončení výzkumného projektu „Ekotoxicita odpadních vod v kanalizaci pro veřejnou potřebu“, o vývoji a využití nových technologií při stavbě v režimu BIM (Building Information Modelling) a o legislativních aspektech vstupu na pozemky a souvisejících věcných břemenech za účelem obnovy či rozšiřování vodohospodářské infrastruktury. Vedle samotných přednášek je pro účastníky konference připravený doprovodný program v podobě prezentace firem působících v oboru vodního hospodářství. Součástí prvního dne je i slavnostní společenský večer.
Druhý den budou vodohospodáři diskutovat s regulátory
Ve čtvrtek bude konference pokračovat například přednáškou o veřejných zakázkách ve vodárenství, o energetických auditech či o dosažení energetické neutrality ČOV. Důležitou součástí programu je i diskuzní stůl s regulátory, který se letos zaměří na dvě aktuální témata – blackout a jeho dopady na vodárenskou infrastrukturu a vypouštění odpadních vod do povrchových vod. K diskuzi zasednou ve dvou blocích představitelé vodárenských společností a kompetentní zástupci relevantních ministerstev, České inspekce životního prostředí a Správy státních hmotných rezerv.
