PPE25: Hlavní den konference nabídne legislativní novinky i praktické výklady

4. 11. 2025| zdroj: Verlag Dashöfer0

První panel hlavního dne konference Povinnosti v podnikové ekologii (PPE25) věnovaný ochraně ovzduší už jsme představili. A co čeká účastníky v dalších blocích, které jsou věnovány odpadům, vodohospodářství a chemickým látkám? Účastníci se mohou těšit na přímé informace z Ministerstva životního prostředí, výklady odborníků z praxe i doporučení, jak se připravit na legislativní změny, které vstoupí v účinnost už v roce 2026.

Odpadové hospodářství

Druhý panel hlavního dne se zaměří na nový systém ohlašování odpadů od roku 2026, určení původce odpadu v praxi více subjektů a na správné vyhodnocování přenosu látek do IRZ.

Vodní hospodářství

První odpolední blok přinese nejnovější informace z Ministerstva životního prostředí k připravovaným vyhláškám k vodnímu zákonu. Podnikové ekology čekají zcela nové povinnosti – evidence výpustí, kontinuální měření kvality vypouštěných vod a předávání havarijních plánů v digitální podobě. Druhá přednáška naváže praktickým návodem, jak rozpoznat závadné látky ve smyslu vodního zákona a jak s nimi nakládat v souladu s legislativou.

Chemická legislativa

Závěrečný panel dne se zaměří na evropské novinky v oblasti REACH a CLP, nové ohlašovací povinnosti do ECHA a praktické návaznosti mezi chemickou a výrobkovou legislativou. Podnikové ekology čekají nové třídy nebezpečnosti, digitální štítky, ohlašování mikroplastů i připravovaná omezení PFAS.

