Meziročně došlo k výraznému poklesu investic na ochranu životního prostředí v Plzeňském kraji

Do ochrany životního prostředí se v roce 2024 v Plzeňském kraji investovalo více než 1,3 miliardy korun. Nejvíce investičních prostředků bylo vynaloženo do nakládání s odpadními vodami, přestože meziročně došlo k výraznému poklesu investic v této oblasti. Z celkových neinvestičních nákladů směřovala majoritní většina těchto prostředků do nakládání s odpady, kde je vykazován dlouhodobý rostoucí trend.
Do ochrany životního prostředí v Plzeňském kraji bylo v posledních třech letech investováno 5 miliard korun, nejvíce v roce 2023, kdy investice dosáhla částky necelé 2 miliardy korun. V členění podle kraje sídla investora dosáhl objem investic v roce 2024 v kraji částky 1,3 miliardy korun, investice tak byly nižší téměř o třetinu než v předchozím roce. Celkově se do ochrany životního prostředí v Česku v roce 2024 investovalo přes 35 miliard korun. Plzeňský region se s podílem 3,8 % na celkových investicích řadí ke krajům s nižším podílem investic. Méně se investovalo jen v Karlovarském, Libereckém a Olomouckém kraji. Více než čtvrtina a zároveň nejvyšší podíl investic z celého Česka směřovala do Hl. města Prahy. Druhé nejvyšší investice byly pak realizovány v Moravskoslezském kraji.
Z hlediska struktury pořízených investic podle sídla investora bylo vloženo nejvíce prostředků do nakládání s odpadními vodami (38,6 %), přestože došlo k meziročnímu poklesu v této oblasti o 44,7 %. Do oblasti nakládání s odpady připadlo 26,8 %, v této oblasti byly investiční prostředky naopak navýšeny téměř o pětinu oproti roku 2023. Investice na ochranu ovzduší a klimatu s podílem 24,4 % celkových investičních prostředků meziročně poklesly o 48,0 %.
Objem neinvestičních nákladů environmentálního charakteru podle kraje sídla investora představoval částku 4,7 miliardy korun v roce 2024, v porovnání s rokem 2023 se tyto náklady navýšily o 15,3 %. Ze struktury neinvestičních nákladů vyplývá, že největší část finančních prostředků směřovala do oblasti nakládání s odpady (74,5 %). Tyto běžné provozní výdaje ukazují na dlouhodobý rostoucí trend a meziročně vzrostly z neinvestičních nákladů nejvíce (o 18,9 %). V roce 2024 byly ve srovnání s předchozím rokem vyšší také neinvestiční náklady na nakládání s odpadními vodami, a to o 11,3 %, naopak náklady na ochranu ovzduší a klimatu poklesly o více než čtvrtinu.
Z regionálního pohledu bylo v roce 2024 vynaloženo nejvíce z celkových investičních prostředků v kraji na území okresu Plzeň-město. Investice se zde podílely 46,3 % na celkových krajských investicích. Neinvestiční náklady tohoto okresu pak tvořily více než poloviční podíl těchto nákladů v Plzeňském kraji. Nejméně se investovalo do ochrany životního prostředí na Tachovsku, nejnižší neinvestiční náklady byly vynaloženy na Domažlicku.
Investiční a neinvestiční náklady na ochranu životního prostředí podle okresu sídla investora v Plzeňském kraji v roce 2024
V roce 2024 dosahoval objem pořízených investic na ochranu životního prostředí podle místa investice 1 790,6 mil. Kč, což v meziročním srovnání představuje pokles o čtvrtinu. V přepočtu na jednoho obyvatele středního stavu bylo proinvestováno 2 928 Kč. Plzeňský region zaznamenal výrazný a zároveň druhý nejvyšší meziroční pokles celkových investic mezi kraji, nejvíce však investice meziročně poklesly v Královéhradeckém kraji (o 26,7 %). Naproti tomu se v roce 2024 investovalo do ochrany životního prostředí podstatně více než v předchozím roce v krajích Karlovarském, Libereckém a Jihomoravském.
Komentáře