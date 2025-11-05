02/2025

SÚJB předkládá novelu vyhlášky k atomovému zákonu – cílem je zpřesnění kontroly jaderných materiálů

5. 11. 2025| zdroj: Odok.gov.cz0

atom-1222516_640
zdroj: pixabay

Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB) předkládá návrh novely vyhlášky č. 375/2016 Sb., o vybraných položkách v jaderné oblasti. Tato úprava reaguje na nedávno schválenou novelu atomového zákona (zákon č. 83/2025 Sb.), která nabyla účinnosti 1. července 2025, a která představuje hlavní legislativní rámec pro předkládané změny.

Reakce na zákonné změny a mezinárodní požadavky

Návrh vyhlášky se primárně zaměřuje na úpravu procesů v oblasti nešíření jaderných zbraní. Konkrétně zpřesňuje povinnosti osob, které provozují nebo hodlají provozovat tzv. záruková zařízení. Tato úprava vychází z vyhodnocení dosavadní praxe při provádění kontrol a je cílena na účinnější provádění mezinárodní kontroly ze strany Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) . Zároveň je navrhovaná právní úprava nutná pro adaptaci nově přijaté legislativy Evropské unie (Euroatomu) v oblasti záruk.

Zjednodušení evidence a kontrolních procesů

Hlavním cílem navrhované změny je úprava evidence a kontroly jaderných materiálů, která je povinně stanovena atomovým zákonem. Navržené změny mají za úkol upřesnit a zároveň zjednodušit některé tradiční procesy v oblasti evidence a kontroly jaderných materiálů, jelikož vycházejí z problémů identifikovaných v dosavadní praxi. Změna tak nemá zavádět novou podstatnou regulaci, ale vylepšuje v praxi již osvědčený systém a promítá do něj povinnosti či doporučení vyplývající z mezinárodních dokumentů.

Ke stažení:

Materiál

Důvodová zpráva

Úplné znění PA s důvodovou zprávou a stručným obsahem

Informativní přehled veřejnoprávních povinností vyplývajících z návrhu právního předpisu

Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění

