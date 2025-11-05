Do sdílení elektřiny se zapojily už i vodní či větrné elektrárny

Rok od prvního přenosu sdílené elektřiny přesáhl její celkový objem v České republice hranici 50 GWh. To odpovídá průměrné roční spotřebě 16 000 domácností. Elektroenergetické datové centrum (EDC) ke konci září eviduje také již více než 19 000 skupin sdílení a desítky tisíc registrovaných odběrných a výrobních míst.
„EDC obstálo při očekávaném náporu přes nejintenzivnější období letních měsíců a potvrdilo správné nastavení celého systému. Ten v aktuální fázi provozu počítá s vyhodnocováním dat sdílení elektřiny až 300 000 odběrných míst. V současností jsme zhruba na desetině našich kapacit,“ řekl Petr Kusý, předseda představenstva EDC, a dodal: „Září přineslo oproti letním měsícům nižší objem sdílené elektřiny na úrovni 7,2 GWh, která odpovídá hodnotám z konce jara. Jde o předpokládaný pokles související zejména s nižším počtem slunečních dnů, a tedy i nižší výrobou fotovoltaických elektráren.“
Právě fotovoltaické elektrárny tvoří podle EDC v současnosti 99 procent všech výroben zapojených do sdílení elektřiny. Jejich celkové množství aktuálně dosahuje 19 661 a od začátku roku vzrostlo téměř trojnásobně. „Zbývající jedno procento představuje přibližně dvě stě výroben jiného typu. Po roce fungování tak v rámci systému sdílení elektřiny pozorujeme už i desítky plynových či vodních zdrojů a také první větrné elektrárny,“ informoval P. Kusý s tím, že ještě výrazněji vzrostl od ledna také počet odběrných míst, kterých je u EDC v současnosti zapsáno 31 206.
Celkově se ke konci září do systému sdílení elektřiny zaregistrovalo 32 898 zájemců a počet skupin sdílení překročil hranici 19 000. Tyto skupiny tvoří zejména tzv. aktivní zákazníci (18 140), následně 795 bytových domů a 66 energetických společenství. Ta jsou vhodnou variantou pro sdílení elektřiny mezi objekty veřejné správy či průmyslových podniků a jejich registrace u EDC vyžaduje i povinnou evidenci u Energetického regulačního úřadu.
