Pitná voda je prioritou i pro MŽP. Podpora v posledních letech přesáhla 20 miliard korun

Dostatečné a kvalitní zdroje vody pro obyvatele, energetiku, průmysl i zemědělství jsou dlouhodobou prioritou jak vodního hospodářství, tak ochrany životního prostředí. Právě na téma pitné vody se zaměřil 20. ročník konference s názvem Provoz vodovodů a kanalizací 2022, který ve dnech 2. – 3. 11. uspořádalo Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR (SOVAK). Za Ministerstvo životního prostředí zde na diskusním stolu se zástupci regulátorů vystoupil náměstek pro řízení sekce ochrany přírody a krajiny Vladimír Dolejský.

MŽP dlouhodobě podporuje zejména ochranu zdrojů povrchových a podzemních vod a další rozvoj tohoto odvětví, a to zejména dotační politikou. Z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) ministerstvo v letech 2014–2020 podpořilo 409 projektů kanalizace a čistíren odpadních vod za více než 11 miliard korun, v oblasti vodovodů, přivaděčů a úpraven vody 140 projektů za téměř 3,5 miliard. Dotace z Národního programu Životní prostředí v těchto letech podpořily 244 aktivit, mezi nimi zejména výstavbu kanalizací nebo modernizaci čistíren s alokací téměř 7,3 mld. korun. Dalších více než 950 milionů korun putovalo na 70 projektů zlepšení zásobování pitnou vodou.

Také v novém období OPŽP do roku 2027 je na investice do přivaděčů a nových zdrojů pitné vody, ale také do šetření vodou a jejího lepšího čištění připraveno více než 14 miliard korun. Dotace výraznou měrou pomůžou nejen zlepšení zásobování obyvatelstva pitnou vodou, ale také zlepšení procesu čištění odpadních vod a dalších výzev spojených s aktuálně připravovanou změnou směrnice o čištění městských odpadních vod (91/271/EHS) a změnami dalších směrnic z balíčku „zero pollution ambition“.

Na konferenci Provoz vodovodů a kanalizací proběhl také kulatý stůl na téma legislativní regulace v oblasti pitné vody. Ta je z pohledu MŽP dostatečná, bylo by ale vhodné postupně nastavit shodnou cenovou hladinu pro podzemní a povrchovou vodu. Cena povrchové vody je (společně s cenou vody pitné a vody odpadní) tzv. věcně usměrňovanou cenou která je sice regulovaná, nicméně je možné do ní promítnout náklady nebo přiměřený zisk. Cena podzemní vody je naopak dlouhodobě zakonzervována pro využití pro vodárenské účely na úrovni 2 koruny za kubík. MŽP v minulosti vyvíjelo snahu napravit tento rozpor, nenašlo ale pro takový krok dostatečnou podporu.

Diskuse se také dotkla rozšířené odpovědnosti výrobce a principu "znečišťovatel platí". Tyto zásady vychází z principů rámcové směrnice vodní politiky (2000/60/ES) a akcentuje je i návrh nové směrnice o čištění městských odpadních vod (91/271/EHS). Návrh směrnice zavádí novou povinnost výrobců (včetně dovozců) podílet se na nákladech na adekvátní čištění odpadních vod v případech, kdy uvádějí na vnitrostátní trh členských států výrobky, které na konci své životnosti vedou ke znečištění městských odpadních vod mikropolutanty (léčiva apod.).