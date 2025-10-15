Informace o stavu vodních zdrojů za září 2025

Ministerstvo zemědělství předkládá stručnou zprávu se shrnutím nejdůležitějších skutečností o stavu vodních zdrojů. Správci povodí situaci monitorují a vyhodnocují na základě měsíčních dat.
Září 2025 na území ČR hodnotíme jako teplotně normální a srážkově nadnormální měsíc. Výraznější srážky se vyskytovaly pouze v několika dnech. Na území Čech spadlo v průměru 83 mm srážek (148 % normálu), na území Moravy a Slezska 98 mm (146 % normálu). 30. září zaznamenaly stanice Praděd a Lysá hora první letošní sněhové přeháňky.
Z odtokového hlediska byl měsíc září dalším podprůměrným až výrazně podprůměrným měsícem ve všech hlavních povodích. Průměrné měsíční průtoky se u většiny sledovaných toků pohybovaly mezi 20 až 110 % QIX. Hladiny toků byly v průběhu září mírně rozkolísané, výraznější bylo kolísání ke konci první poloviny měsíce, kdy došlo ojediněle i k překročení 1. SPA. V polovině měsíce ubylo profilů s indikací hydrologického sucha a ve druhé polovině pak mírně přibývaly.
Celkový stav hladiny v mělkém oběhu zůstal mírně podnormální a vydatnost pramenů silně podnormální. Stav hladiny hlubokých vrtů zůstal silně podnormální.
Za měsíc září bylo z vodních nádrží nadlepšeno přes 66 mil. m3 do vodních toků pod nádržemi. Od začátku roku 2025 bylo z vodních nádrží nadlepšeno tedy celkem přes 482 mil. m3.
Za měsíc září došlo rovněž k akumulaci vody v zásobních prostorech vodních děl. V součtu za všechny státní podniky Povodí celkem bylo akumulováno 38 mil. m3, od začátku roku 2025 bylo ve významných vodních nádržích na území České republiky akumulováno 352 mil. m3.
Vybrané významné vodárenské i víceúčelové nádrže jsou až na výjimky (tato vodní díla mají nižší naplněnost převážně z provozních důvodů) naplněny z 43–100 % a jsou tak schopny zabezpečit požadované odběry.
