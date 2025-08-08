OECD spustila konzultaci o roli investičních dohod v ochraně klimatu

OECD spustilo veřejnou konzultaci, jejímž účelem je přispět k aktuálně probíhající práci na budoucnosti investičních smluv, která se zaměřuje jak na modernizaci substantivních ustanovení investičních smluv, tak na roli investičních smluv v klimatických politikách států. Příspěvky z veřejné konzultace by měly sloužit jako podklad pro další diskuzi států a dalších zúčastněných stran. Termín pro zaslání příspěvků je 10. září 2025.
V roce 2021 byla v rámci OECD zahájena iniciativa k otázce budoucnosti investičních smluv, která probíhá ve dvou částech paralelně vedle sebe. Zatímco v rámci tzv. Track 1 se státy a stakeholdeři zaměřují na sladění investičních dohod s klimatickými cíli Pařížské dohody o ochraně klimatu, tak v rámci tzv. Track 2 se státy zabývají primárně substantivními ustanoveními jednotlivých investičních dohod a jejich sladěním s moderním přístupem investičních politik.
Práce Track 1 se doposud zabývala dvěma způsoby, jakými by mohlo dojít ke sladění investičních politik s klimatickými cíli, a to skrze:
- odvětvový přístup spočívající v možném zrušení nebo omezení výhod plynoucích z investičních dohod pro uhlíkově náročné činnosti a
- skrze přístup spočívající v posilování politického prostoru pro vládní opatření v oblasti klimatu.
Nyní by se práce Track 1 měla zaměřit na pozitivní agendu investičních dohod, a to jakým způsobem by mohly investiční dohody podpořit zelené investice a politiky v oblasti klimatu a životního prostředí. Prvním krokem je spuštění veřejné konzultace, která by se měla zaměřit primárně na efektivitu dosavadních přístupů (např. liberalizace investic do zeleného zboží a služeb a jejich definice, regulace dotací pro fosilní paliva, role usnadňování investic, nové formy partnerství pro řešení energetické tranzice nebo podpora standardů zveřejňování finančních informací týkajících se klimatu), stejně tak jako na nové přístupy a jiné nápady, které by mohly hrát v pozitivní agendě investičních dohod roli.
Příspěvky do veřejné konzultace by následně měly být shrnuty do podkladu který bude základem pro další diskuze států a dalších zúčastněných stran v rámci Track 1.
