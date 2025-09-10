Odpad jako příležitost: Čeští odborníci školili v Kambodži

Jak naložit s odpadem, aby se z břemene stal zdroj? V srpnu 2025 vedla docentka Tatiana Alexiou Ivanova z Fakulty tropického zemědělství České zemědělské univerzity v Praze školení na National Universityof Battambang, kde představila udržitelné technologie zpracování odpadu inspirované českou praxí.
Celý svět, a Kambodža obzvlášť, čelí palčivému problému Kam s ním? Co s odpadem? Není to jen otázka přeplněných skládek a znečištěného prostředí, ale i problém myšlenkový. Na odpad se často díváme jen jako na něco, čeho se chceme zbavit. Přitom právě v něm se skrývá surovina s obrovským potenciálem, která se může proměnit v energii, v hnojivo nebo v cenný materiál pro další výrobu. Stačí změnit optiku – začít odpad vnímat jako příležitost. Právě tento pohled byl hlavní myšlenkou školení, které ve dnech 11. až 15. srpna 2025 vedla docentka Tatiana Alexiou Ivanova z Fakulty tropického zemědělství České zemědělské univerzity v Praze na National University of Battambang v rámci projektu SmartAgriCambodia, financovaného za podpory CzechAid.
Během pěti dnů Tatiana Alexiou Ivanova školila studenty, univerzitní pracovníky i členy odborných organizací a představila jim komplexní přístup k nakládání s odpady, který kombinuje vědecké poznatky s praktickými ukázkami. Účastníci školení se seznámili s možnostmi využití biomasy a s technologiemi, které dokážou proměnit odpad na produkty s přidanou hodnotou. Diskutovalo se o výrobě briket a pelet, o kompostování i o využití biocharu (biouhle), a velký prostor dostala také otázka, jaké konkrétní druhy biomasy a postupy jsou nejvhodnější pro podmínky v Kambodži.
Součástí školení byly i exkurze, například do společnosti COMPOSTED, která se věnuje výrobě kompostu a nakládání s komunálním odpadem, dále do provozu na zpracování rybích produktů a do palírny, kde využívají rýžové slupky jako palivo, přičemž tato technologie by se dala výrazně usnadnit a zefektivnit briketováním či peletováním. Součástí školení byly praktické demonstrace spalování briket.
