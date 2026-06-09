Nová hráz proti povodním: Na vzniku hydrologického modelu Googlu se podílel i ČHMÚ

Společnost Google oznámila významný krok v oblasti ochrany před povodněmi. Zveřejnila svůj pokročilý hydrologický model jako open-source nástroj. Díky tomu mohou národní meteorologické a hydrologické instituce po celém světě využívat moderní umělou inteligenci k přesnějšímu předpovídání záplav a integrovat ji do svých systémů.
Na vývoji a testování se podílel Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ), který pomohl ověřit, že model dosahuje srovnatelných výsledků jako tradiční metody. Navíc připravil integraci modelu do otevřené platformy FEWS běžně používané různými předpovědními službami. Díky tomu lze model snadno zapojit do jejich každodenní praxe.
Důležitou inovací je nejnovější verze modelu, která dokáže prodloužit spolehlivý horizont předpovědi až o několik dní. To může mít zásadní význam při ochraně ohrožených oblastí. Framework navíc podporuje zapojení místních znalostí a dat, což výrazně zvyšuje jeho praktickou využitelnost. Podle mezinárodní meteorologické komunity jde o důležitý krok k lepší připravenosti na klimatické změny a k ochraně lidských životů i majetku.
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