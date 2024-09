Německo mohlo snížit mnohem víc emisí, navíc za poloviční cenu

Pokud by Německo neopustilo jadernou politiku, mohlo podle nové studie v letech 2002 – 2022 snížit své emise o 73 %. Namísto toho zredukovalo množství emisí pouze o 25 %.

Profesor Norské univerzity vědy a technologie (NTNU), Jan Emblemsvåg, se ve své studii zabýval myšlenkou, jaký by v Německu byl vývoj v oblasti snižování emisí skleníkových plynů, pokud by se rozhodlo investovat do jaderné energie. Za tímto účelem porovnal vývoj německé energetické politiky v posledních 20 letech s alternativní variantou, která do jaderné energetiky investovala.

Efektivnější a levnější

Tři čtvrtiny emisí skleníkových plynů má v EU na svědomí výroba a spotřeba energie, proto se dekarbonizace energetického odvětví stala ústředním prvkem ekologické transformace. Ne ve všech zemích ale přistupují ke klimatické a energetické politice stejným způsobem. Pravděpodobně nejambicióznější energetickou transformaci, označovanou jako „Energiewende“, má Německo, které se rozhodlo uzavřít jaderné a fosilní elektrárny a nahradit je obnovitelnými zdroji, jako je větrná energie, solární nebo bioenergie.