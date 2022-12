Německo hledá nové dodavatele energií. Jedná s Indií nebo Namibií

| autor: Tim Stickings, The national news

Od února, kdy Rusko vpadlo na Ukrajinu, bojuje Evropa se zhoršující se energetickou situací. Ceny energetických komodit si počínají jako utržené ze řetězu. V létě vzrostla cena zemního plynu o téměř 70 % a cena ropy se vyšplhala na 105 dolarů za barel, k čemuž došlo poprvé od roku 2014.

Západní sankce proti Rusku kvůli konfliktu na Ukrajině a následné rozhodnutí Ruska zastavit vývoz plynu do některých evropských států otřásly energetickou bezpečností evropského kontinentu. Evropští lídři nemají nyní jinou možnost, než hledat alternativní dodavatele energií, díky kterým nastolí v energetice novou stabilitu. Jednou z variant je africký kontinent.

Africký zelený vodík

Němečtí vládní představitelé se vydali do jižní Afriky s cílem najít nové energetické partnery. Spolková země byla totiž dosud ve svých energetických potřebách velmi závislá na Ruské federaci. Proto od vypuknutí války na Ukrajině hledá nové dodavatele.

Německý vicekancléř Robert Habeck odcestoval do Namibie, aby se domluvil na dodávkách zeleného vodíku. Namibijský vodík představuje pro zemi potenciální palivo, které by mohlo uplatnit v rámci německé energetické transformace. „Pokud máte energii, kterou můžete dodat – a já vím, že v Namibii jsou skvělé podmínky – pak je tu evropský zájem,“ řekl namibijskému prezidentovi Hage Geingobovi. Namibie jako africký stát má slunečního světla a větrné energie dostatek. Právě ty lze využít k výrobě zeleného vodíku.

Zelený vodík by se zároveň mohl stát ústředním bodem německého cíle, který má v plánu do roku 2045 vybudovat uhlíkově neutrální ekonomiku. Vicekancléř Habeck sice podepsal v namibijském hlavním městě Windhoek počáteční memorandum o porozumění, k závazné dohodě o namibijských vývozech do Německa ale zatím nedošlo.

Neúspěch v Indii