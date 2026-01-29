03/2025

MŽP předkládá novelu zákona o integrované prevenci a omezování znečištění

29. 1. 2026| zdroj: Odok.gov.cz0

Ministerstvo životního prostředí předložilo do meziresortního připomínkového řízení návrh novely zákona o integrované prevenci. Jde o krok vyplývající z Plánu legislativních prací vlády na rok 2025 a jeho hlavním účelem je převést do českého práva novou evropskou směrnici o průmyslových emisích (2024/1785/EU).

Ta je jedním z klíčových nástrojů EU pro dosažení klimatické neutrality do roku 2050 a pro posílení ochrany životního prostředí i zdraví obyvatel. Směrnice reaguje na potřebu modernizovat pravidla pro průmyslové provozy a rozšiřuje jejich působnost na další sektory, například těžbu, výrobu baterií nebo větší chovy hospodářských zvířat. Zároveň zpřísňuje požadavky na stanovování emisních limitů, které mají nově vycházet z nejlepšího dosažitelného výkonu podle BAT, a klade důraz na technologické inovace. Významnou novinkou je také povinnost provozovatelů zavést systém environmentálního řízení a zahrnout do něj plány transformace zaměřené na dekarbonizaci, energetickou účinnost a oběhové hospodářství.

Předkládací zpráva zároveň upozorňuje, že Evropská komise v prosinci 2025 představila tzv. balíček Omnibus, který má část nových povinností zjednodušit. Týká se to především systému environmentálního řízení, kde se navrhuje zrušení povinnosti zpracovávat transformační plány, zmírnění požadavků na audit a prodloužení lhůt pro zavedení systému až do roku 2030. Tyto změny bude nutné v dalším legislativním procesu zohlednit.

Termín připomínek: 3. 3. 2026

Dokumenty ke stažení:

Materiál

Důvodová zpráva

Rozdílová tabulka

Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění

