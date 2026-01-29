Upozornění na termín ohlašování v agendě vod

Upozorňujeme ohlašovatele doISPOPna blížící se termín ohlašování v agendě vod. Konkrétně se jedná o formuláře pro ohlašování vodní bilance podle § 22 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, které je nutné ohlásit příslušným správcům povodí ve stanoveném zákonném termínu.
Standardní termín pro ohlášení je do 31. ledna, avšak v roce 2026 připadá tento den na nepracovní den. Z tohoto důvodu je konečný termín posunut na první pracovní den, tedy na 2. února 2026. Podmínkou pro ohlášení formulářů prostřednictvím systému ISPOP je evidované místo užívání vody (MUV) u příslušného podniku Povodí. Tato místa jsou následně přenášena do Centrálního registru životního prostředí (CRŽP) a do systému ISPOP.
V případě, že místo užívání vody není v CRŽP evidováno, nebo jsou evidované údaje neaktuální či chybné, je nutné kontaktovat příslušný podnik Povodí, který zajistí opravu nebo doplnění údajů v evidenci.
Komentáře