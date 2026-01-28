Novým ředitelem společnosti Ecobat je Michal Mazal

Společnost ECOBAT s.r.o., největší kolektivní systém zaměřený na sběr odpadních spotřebitelských baterií a jediným držitelem licence pro kolektivní sběr průmyslových baterií, mění své vedení. Jejím novým ředitelem a jednatelem se od 1. 1. 2026 stal Michal Mazal, který na této pozici střídá Petra Kratochvíla.
Michal Mazal přichází do vedení společnosti ECOBAT jako uznávaný seniorní manažer s více než dvacetiletou praxí ve vrcholných pozicích. Svou kariéru dlouhodobě spojil s oblastmi, které tvoří základ moderní cirkulární ekonomiky, přičemž disponuje hlubokou expertízou se specifickým zaměřením na oblast odpadů, EPR a trh s elektrozařízeními a bateriemi.
Během svého působení v regionu střední Evropy se profiloval jako manažer schopný efektivně propojovat strategické plánování s operativním řízením. Na vrcholných manažerských postech úspěšně řídil komplexní projekty v oblasti zpětného odběru a recyklace elektrozařízení a baterií, kde kladl důraz na optimalizaci procesů a synergii mezi obchodními cíli a environmentální odpovědností. Jako odborník s detailní znalostí trhu a související mezinárodní legislativy přináší do ECOBATu schopnost srozumitelně zjednodušovat složité procesy zpětného odběru pro partnery i koncové uživatele.
„Ecobat má dnes díky práci celého týmu a vedení jedinečnou pozici v oblasti svého působení. Budeme se však muset soustředit na nové výzvy vyplývající především z nové legislativy EU, která obsahuje zásadní zvýšení podílu sběru u vybraných druhů baterií,“ říká ke své nové pozici Michal Mazal.
Dosavadní ředitel a zakladatel společnosti Petr Kratochvíl opouští nejvyšší pozici ve společnosti po dvaceti letech. Zůstává však součástí týmu a bude se věnovat poradenství a podpoře nového ředitele. „V Ecobatu jsem strávil velkou část svého profesního života a troufám si tvrdit, že se nám podařilo vybudovat skutečně funkční systém sběru baterií, který svým fungováním mimo jiné zásadně přispívá k ochraně životního prostředí. Osobně však s ohledem na svůj věk cítím potřebu změny, rozhodně se ale zatím nechystám společnost ani celou oblast opustit,“ říká Petr Kratochvíl.
