MŽP i v roce 2026 podpoří dobrovolnické a osvětové projekty zapojující veřejnost do přímé péče o přírodu

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo dvě nové výzvy v rámci Programu na podporu projektů nestátních neziskových organizací (NNO) pro rok 2026. Celkově vyčlenilo na podporu neinvestičních projektů zaměřených na ochranu přírody, environmentální vzdělávání, boj se změnou klimatu a systémové zapojení NNO do veřejné správy 20 milionů korun.
„V době, kdy čelíme stále naléhavějším klimatickým výzvám – jako je sucho, úbytek biodiverzity nebo zvyšující se tlak na krajinu – je zapojení veřejnosti do ochrany životního prostředí důležitější než kdy dřív. Neziskové organizace dokážou oslovit tisíce lidí napříč republikou a přirozeně je zapojit do aktivit, které mají skutečný dopad na životní prostředí. V posledním ročníku jsme podpořili 58 projektů a i letos máme připraveno 20 milionů korun na iniciativy, které přispívají k ochraně a obnově přírody, vzdělávání veřejnosti nebo posilování komunitní spolupráce. Program na podporu neziskových organizací je pro nás důležitým nástrojem, jak podporovat konkrétní řešení, vycházející z místních potřeb a zkušeností,“ říká ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL).
Výzvy pro rok 2026 reflektují aktuální potřebu efektivně reagovat na environmentální výzvy a zároveň posilovat roli občanské společnosti v rozhodovacích procesech. Ministerstvo tímto krokem vytváří prostor pro dlouhodobou spolupráci s neziskovým sektorem, který přináší odborné know-how, zkušenosti z praxe i schopnost oslovit různé skupiny obyvatel.
„Znovu cílíme na podporu projektů, které zapojí širokou veřejnost do přímé péče o přírodu – například práce dobrovolníků o zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů či o botanicky a zoologicky cenné lokality, managementová opatření v krajině nebo související komunikace s veřejností a zemědělci hospodařícími v daném území. Dále nás zajímají kvalitní projekty zaměřené na změnu klimatu a boj se suchem, aktivity vedoucí k minimalizaci produkce odpadů či předcházení jejich vzniku. Podporujeme projekty, které chrání nejen přírodu, ale zároveň vzdělávají a motivují veřejnost k větší angažovanosti v ochraně životního prostředí,“ upřesňuje zaměření programu Jan Kříž, vrchní ředitel sekce ekonomiky životního prostředí MŽP.
Projekty je možné předkládat do dvou souběžně otevřených výzev. Výzva Podprogramu A je určena na podporu projektů zaměřených na ochranu přírody a biologické rozmanitosti, vliv životního prostředí na lidské zdraví, změnu klimatu a environmentální vzdělávání. Výzva Podprogramu C podporuje dlouhodobé systémové projekty v oblasti životního prostředí a je tematicky zaměřena na implementaci Metodiky participace nestátních neziskových organizací v poradních a pracovních orgánech a při tvorbě dokumentů státní správy.
Program na podporu projektů NNO je důležitým a tradičním nástrojem spolupráce MŽP s nestátními neziskovými organizacemi. V posledním uzavřeném ročníku Programu 2024 bylo podpořeno 58 projektů. Nestátní neziskové organizace za podpory MŽP například obnovovaly mokřady, chránily kolonie netopýrů v historických objektech, vzdělávaly veřejnost i profesní skupiny, jak předcházet vzniku odpadu nebo zapojovaly seniory do ochrany životního prostředí.
„Tematické zaměření podpořených projektů je mimořádně široké a výsledky programu dosažené v minulých ročnících ukazují, že podpora konkrétních projektů neziskových organizací má smysl a je skutečně efektivně využita ve prospěch životního prostředí. O záběru podpořených projektů se každý může přesvědčit na webových stránkách ministerstva v pravidelně publikovaných souhrnech dotačního programu,“ dodává Jan Kříž.
O finanční příspěvek mohou žádat výhradně nestátní neziskové organizace působící v oblasti životního prostředí a udržitelného rozvoje, s tím že každá může podat maximálně tři projekty. Podmínkou u obou výzev je spolufinancování příjemcem dotace minimálně 30 % rozpočtu projektu. Minimální výše dotace na jeden projekt je 50 tisíc korun, maximální výše pak činí 300 tisíc korun na jeden projekt. Detailní parametry podpory jsou zveřejněny ve výzvách. Příjem žádostí je otevřený od 28. srpna do 30. září 2025.
Výzvy Programu na podporu projektů NNO najdete na webových stránkách MŽP zde.
