Monitoring průmyslové ekologie | 28. 3. - 2. 4. 2026

Služba pro předplatitele.
MONITORING 28. - 30. 3. 2026
Odpady:
Průmysl odmítá povinné zástupce v EPR, část států je chce zachovat
| Prumyslovaekologie.cz |
Politická debata o povinném jmenování autorizovaných zástupců v rámci systému EPR pro vybrané odpadní toky se vyostřuje.
Praha testuje dynamický svoz skla. Projekt ukazuje efektivnější využití kapacit
| Komunalniekologie.cz |
Hlavní město ve spolupráci s městskými společnostmi testuje dynamický svoz skla. Nyní vyhodnocuje výsledky ročního pilotního projektu na území městské části Praha 11.
Třídění přímo u domů se v Novém Boru osvědčilo. Lidé v loňském roce vytřídili 53 procent odpadu
| iROZHLAS.cz |
Třídění odpadu přímo u domů, které loni zavedli v Novém Boru na Českolipsku, se osvědčilo. Směsného odpadu ubylo a množství vytříděného výrazně vzrostlo.
Bude připomínat rybí ocas. Stavaři usazují komín k nové spalovně u Mostu
| iDNES.cz |
Do Komořan nedaleko Mostu přijel náklad se třemi díly komína budoucí spalovny odpadu. Pomocí jeřábů je stavaři v následujících třech dnech usadí. Komín bude vysoký 75 metrů.
Ovzduší:
Čistý vzduch je v Evropě vzácností. Jen 3 země si ho užívají
| Hrot24.cz |
Nová data ukazují, že prachové částice, kouř z požárů i emise z dopravy dál zhoršují kvalitu vzduchu v Evropě. Situace se přitom může krátkodobě ještě zhoršit kvůli počasí a sezónním vlivům.
Energie:
Temelín posiluje provoz, druhý blok má nové palivo
| Prumyslovaekologie.cz |
Přesně 163 palivových souborů umístili energetici do reaktoru odstaveného druhého bloku. Manipulace trvaly necelé čtyři dny. Plánovaná odstávka druhého bloku je v závěrečné třetině.
Provoz rafinérií v ČR pokračuje podle plánu, ropná krize zásobování neovlivnila
| oEnergetice.cz |
Provoz tuzemských rafinérií současná ropná krize v souvislosti s konfliktem na Blízkém východě neovlivnila. Litvínovská rafinérie pokračuje v plném provozu. Provoz v rafinérii v Kralupech nad Vltavou je omezen kvůli údržbě.
Zelená supervelmoc? Spíše propaganda. Čínský pokrok v oblasti energetiky ale nepřehlížejme
| Lidovky.cz |
Velká část Západu s úžasem sleduje zdánlivou převahu Číny v oblasti zelené energie. Skutečné úspěchy energetiky říše středu nám ale unikají.
Hrozí Evropě nedostatek energie? Pokud se válka v Íránu protáhne do léta, budeme mít problém
| Hrot24.cz |
Rostoucí ceny a výpadky dodávek by mohly v druhé polovině roku výrazně zatížit evropský trh.
Vladimír Wagner: Vedení Evropské unie přiznalo chybu v přístupu k jaderné energetice
| Ekolist.cz |
Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová vystoupila na konferenci o jaderné energetice a konstatovala, že odchod od jaderné energie, který Evropská unie prosazovala, byl velkou chybou a je třeba ji napravit.
Voda:
Listnaté lesy v pahorkatinách více tlumí povodně než jehličnaté
| Prumyslovaekologie.cz |
V posledních letech jsme konfrontováni s projevy dlouhodobých změn klimatu. Současně se čím dál častěji vyskytují klimaticky extrémní události v podobě přívalových dešťů či dlouhotrvajícího sucha.
Povodí Labe dokončilo modernizaci přehrady, zvládne i extrémní povodeň
| Komunalniekologie.cz |
Po necelých čtyřech letech dokončuje Povodí Labe rekonstrukci přehrady Harcov v Liberci. Po dokončení zkoušek technologií se vodní dílo začne napouštět a bude zahájen jeho ověřovací provoz.
Komplexní sanace vodojemu v Příboru je v plném proudu
| Komunalniekologie.cz |
Více než 37 milionů korun si vyžádá komplexní sanace vodojemu v Příboru. Stavba začala loni na podzim, hotovo by mělo být do konce roku. Kapacita akumulace je 2 x 1 000 metrů krychlových kvalitní pitné vody.
Opravy liberecké přehrady Harcov jsou po více než třech letech u konce. Do nádrže se brzy vrátí voda
| iROZHLAS.cz |
Povodí Labe dokončilo opravy liberecké přehrady Harcov a začne ji napouštět. Rekonstrukce stála zhruba půl miliardy bez daně a trvala tři a půl roku.
Chemie:
ECHA zahájila konzultaci k návrhu stanoviska výboru SEAC k PFAS
| Prumyslovaekologie.cz |
ECHA vyzývá zainteresované strany o poskytnutí informací k návrhu stanoviska výboru SEAC, který se týká navrhovaného omezení per- a polyfluoralkylových látek (PFAS).
Pardubice mají opět nejlepší mladé chemiky pěti krajů
| Prumyslovaekologie.cz |
19. ročník regionálního kola soutěže Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR, které pořádá Střední průmyslová škola chemická v Pardubicích, zná své vítěze.
Dotace:
Na podporu energetických úspor ve veřejných budovách míří z OPŽP další 1,7 miliardy korun
| Prumyslovaekologie.cz |
V nově vyhlášených výzvách připravilo Ministerstvo životního prostředí 1,7 miliardy korun na projekty energeticky úsporných renovací a instalací OZE u budov obcí, měst, krajů a dalších veřejných subjektů.
Radní Jihomoravského kraje chtějí navýšit podporu boje se suchem na 28,5 milionu korun
| Komunalniekologie.cz |
Zájem o dotace na boj s klimatickou změnou a suchem je na jižní Moravě rekordní. Rada kraje rozhodla o rozdělení dotací v rámci programu „Podpora adaptačních opatření na změnu klimatu v roce 2026".
Životní prostředí a ekologie:
Oheň může pomoci zachránit biodiverzitu suchých trávníků, ukazuje výzkum vědců LDF MENDELU
| Prumyslovaekologie.cz |
Vědci z Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity ve spolupráci s kolegy z maďarského centra pro ekologický výzkum zjistili, že řízené vypalování může při správném postupu podpořit biodiverzitu suchých trávníků.
Krajský institut řeší v Pardubickém kraji úpravu koryt řek, výsadbu stromů či analýzy starých ekologických zátěží
| Komunalniekologie.cz |
Aktivity Institutu enviromentálních výzkumů a aplikací byly tématem jednání hejtmana Pardubického kraje s ředitelem institutu. Ten hejtmanovi představil především aktuální realizované projekty.
Nevíme, kam to povede. Škrty v ochraně přírody mohou Česko připravit o miliardy, varuje vědec
| iROZHLAS.cz |
Česká příroda a krajina volá o pomoc, ovšem vláda začíná na péči o životní prostředí výrazně šetřit. „Jde o nejrazantnější změny v environmentální politice za poslední desítky let. A spíš než jako reforma to vypadá jako škrty pro škrty,“ říká Vojtěch Kotecký z Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy.
„Přijde další destrukce.“ Slovenská novinářka popisuje, co se dá čekat na ministerstvu životního prostředí
| DenikN.cz |
Motoristé ve vedení ministerstva životního prostředí říkají, že ochrana přírody by neměla omezovat průmysl. A chtějí se inspirovat „slovenskou cestou“. Co může následování takového přístupu znamenat, popisuje v rozhovoru reportérka Soňa Mäkká.
Průmysl:
Evropský průmysl usiluje o dekarbonizaci: Projekty z posledních aukcí požadují podporu 10 mld. EUR
| oEnergetice.cz |
Aukce Inovačního fondu 2025 přilákaly zájem o finanční podporu pro dekarbonizaci v oblasti vodíku a průmyslového tepla v hodnotě blížící se 10 miliardám EUR.
Nanotechnologie už není jen vizí budoucnosti. Rakovnická firma Polymer Nano Centrum sází na vlastní cestu k průmyslové nezávislosti
| SeznamZpravy.cz |
Nanotechnologie už dávno nejsou laboratorní kuriozitou. V medicíně pomáhají s cílenou léčbou, v energetice zvyšují účinnost a v průmyslu mění samotnou podstatu materiálů.
MONITORING 31. 3. 2026
Tento obsah je uzamčen
Pro zobrazení se přihlaste do účtu s aktivním předplatným.
Komentáře