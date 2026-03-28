ECHA zahájila konzultaci k návrhu stanoviska výboru SEAC k PFAS

ECHA vyzývá zainteresované strany o poskytnutí informací k návrhu stanoviska výboru SEAC, který se týká navrhovaného omezení per- a polyfluoralkylových látek (PFAS). Konzultace začíná 26. března a potrvá do 25. května 2026.
Zainteresované strany – zástupci průmyslu, nevládní organizace, výrobci a vývojáři alternativních řešení, výzkumní pracovníci a široká veřejnost – jsou vyzvány, aby předložily podložené připomínky, které poslouží jako podklad pro konečné stanovisko Výboru pro socioekonomickou analýzu (SEAC). Předmětem konzultace je návrh stanoviska výboru SEAC, který byl schválen 10. března. ECHA zveřejnila pokyny ke konzultaci a přehled použití PFAS, aby účastníkům pomohla s přípravou a předložením relevantních informací. Aby příspěvky byly pro výbor SEAC co nejužitečnější je potřeba návrh stanoviska pečlivě prostudovat a řídit se pokyny.
Tato konzultace má formu strukturovaného dotazníku, v němž se účastníci mohou vyjádřit k otázkám týkajícím se možných dopadů omezení používání PFAS v různých odvětvích, jak je popsáno v návrhu stanoviska SEAC. Očekávané jsou rovněž konkrétní informace o dostupnosti a proveditelnosti alternativ k těmto široce používaným chemickým látkám. Veškeré informace označené jako důvěrné budou náležitě zpracovány. V úvahu nebudou brány informace o nebezpečích a rizicích pro lidské zdraví a životní prostředí, jelikož se jimi zabývá stanovisko Výboru pro posuzování rizik (RAC).
Relevantní informace předložené v rámci konzultace budou posouzeny s cílem potvrdit nebo upravit závěry SEAC uvedené v návrhu stanoviska. Očekává se, že SEAC své konečné stanovisko přijme do konce roku 2026. Tím bude uzavřeno vědecké hodnocení navrhovaného omezení PFAS výbory ECHA. Stanoviska budou formálně předložena Komisi, která navrhne omezení k projednání a hlasování ve výboru REACH Committee, který je složen ze zástupců členských států EU.
