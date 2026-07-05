Monitoring průmyslové ekologie | 27. 6. - 3. 7. 2026

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MONITORING 27. - 29. 6. 2026
Legislativa:
EU zjednodušuje pravidla pro energetické štítky a označování pneumatik
| Prumyslovaekologie.cz |
Evropská komise navrhla zjednodušená pravidla pro označování spotřebičů, elektroniky a pneumatik, z nichž budou těžit výrobci, dodavatelé i prodejci.
EU připravuje pokyny k odpovědnému podnikání v oblasti udržitelnosti
| Prumyslovaekologie.cz |
Evropská komise zveřejnila k připomínkování veřejnou konzultaci týkající se přípravy pokynů týkajících se náležité péče podniků v oblasti udržitelnosti.
Odpady:
Nad recyklovatelností obalů visí otazníky
| Prumyslovaekologie.cz |
Nové evropské nařízení o obalech a obalových odpadech má zásadně změnit fungování obalového hospodářství v EU, stále ale chybí řada prováděcích a delegovaných aktů. Jednou z nejdiskutovanějších oblastí je recyklovatelnost obalů.
Vysočina je zase o něco krásnější: v letošním roce uklizeno 58 tun odpadků
| Komunalniekologie.cz |
Vysočina se zelená, a to i díky Čisté Vysočině. Téměř 28 tisíc dobrovolníků v rámci osvětové akce Čistá Vysočina pomohlo ulehčit přírodě v našem okolí od 58 tun odpadků a nepořádku.
Skandál, návrat do minulosti. Litvínov důrazně odmítl stavbu obří spalovny
| iDNES.cz |
Litvínovští zastupitelé ve čtvrtek odmítli výstavbu spalovny nebezpečných odpadů v Růžodolu v blízkosti skládky Celio. Zařízení má ročně spálit 50 tisíc tun průmyslových odpadů z Česka.
Díky novému systému se Nový Bor posunul v třídění odpadu mezi nejlepší v kraji
| Ceskolipskydenik.cz |
Díky zavedení systému třídění odpadků přímo u domů se loni v Novém Boru na Českolipsku vytřídilo téměř 53 procent komunálního odpadu. O rok dříve šlo k opětovnému využití necelých 39 procent.
Ovzduší:
Horké noci zvyšují riziko nedostatečného spánku o pětinu. Jak se bránit?
| Prumyslovaekologie.cz |
Blížící se letní vedra přinášejí každoroční problém mnoha domácností – přehřáté ložnice a horší spánek. Loňská mezinárodní studie ukázala, že rostoucí teploty zvyšují pravděpodobnost nedostatečného spánku o pětinu.
Město Ostrava, Brembo Czech a VŠB-TUO zahájili spolupráci na řešení zápachu v průmyslové zóně Hrabová
| Komunalniekologie.cz |
Zástupci města Ostravy, společnosti Brembo Czech a VŠB se setkali, aby společně reagovali na situaci týkající se pachové zátěže v okolí průmyslové zóny Hrabová.
Dvanáct zemí EU v čele s Českem žádá odklad normy týkající se emisí metanu
| oEnergetice.cz |
Dvanáct členských zemí EU v čele s Českou republikou naléhá na Evropskou komisi, aby nejméně o tři roky odložila klíčová ustanovení nové normy o snižování emisí metanu. Státy to zdůvodňují obavami o energetickou bezpečnost Evropy v době geopolitické nestability.
Energie:
O zapojení do projektu malých modulárních reaktorů se zajímalo více než 60 podniků
| Prumyslovaekologie.cz |
Více než 60 českých firem se zúčastnilo odborného setkání věnovaného projektu malých modulárních reaktorů v Temelíně a možnostem zapojení českého průmyslu do jeho dodavatelského řetězce.
Asi třetina zón pro rychlejší výstavbu větrníků má zmizet. Výstavbu brzdí odpor obcí i tisíce připomínek
| oEnergetice.cz |
Větrná energie v Česku čelí protivětrům na několika frontách. Část akceleračních zón, které měly nastartovat výstavbu větrníků, se škrtne a nové vznikat nebudou. Aktivity protivětrného hnutí se stupňují a referenda čím dál tím častěji vedou k zamítnutí výstavby.
Žádný drahý plyn z dovozu ani nápadné větrníky. Američané i Středoevropané loví energii pod svýma nohama
| E15.cz |
Rozvoj umělé inteligence i růst globálních cen ropy a plynu a nejistota dodávek v posledních měsících nutí země světa hledat další zdroje energie. Stále atraktivnější se tak stávají i geotermální projekty.
Spotřeba energie stoupla kvůli vlně veder o 2 procenta, proti zimě je zatížení sítí asi o třetinu nižší.
| iDNES.cz |
Současná vlna veder tuzemské energetické sítě neohrozí. Častější spouštění klimatizaci zvýšilo spotřebu elektřiny proti normálu v období provozní špičky zhruba o jedno až dvě procenta. Zatížení sítí je ovšem ve srovnání se zimou o více než třetinu nižší.
Voda:
Revitalizace Řečického a Sádeckého potoka vrátí vodu do krajiny a posílí odolnost území
| Komunalniekologie.cz |
Povodí Moravy v květnu dokončilo revitalizaci Řečického a Sádeckého potoka v lokalitě Sádky u obce Řečice na Jindřichohradecku. Vodohospodáři odstranili nevyhovující technické úpravy obou toků a navrátili jim přírodě blízký charakter.
V Kopřivnici se pročistila podzemní voda. Od 60. let byla znečišťována průmyslovým odpadem
| iROZHLAS.cz |
Podzemní voda v okolí bývalé skládky kalů v Kopřivnici se od roku 2019 výrazně pročistila. Skládka kalů vznikla v 60. a 70. letech na místě, kde se těžila hlína pro tamní továrnu na hliněné zboží. Do vyhloubené jámy pak továrny odvážely průmyslový odpad.
Specialisté Povodí Labe testovali podvodní drony
| Nase-voda.cz |
Specifickou výzvou technickobezpečnostního dohledu je inspekce trvale zatopených částí vodních děl. K prohlídkám trvale zatopených částí vodních děl byli dosud povoláváni specializovaní potápěči. Postupem času se však stále více prosazují moderní technologie.
Plovoucí solární elektrárna velká skoro jako čtyři hřiště fotbalových velkoklubů bude na nádrži u Želivky
| Novinky.cz |
Velké pontony ponesou na hladině vodní nádrže Rýzmburk poblíž řeky Želivky fotovoltaickou elektrárnu. Tyto plovoucí ostrovy se solárními panely budou tak velké, že by se na ně v součtu vešla téměř čtyři fotbalová hřiště.
Dotace:
NRB a MPO obnovují program Nové úspory energie s novou alokací 2 mld. Kč
| Prumyslovaekologie.cz |
Národní rozvojová banka plánuje v srpnu 2026 obnovit příjem žádostí v programu Nové úspory energie. Program pomáhá podnikatelům financovat projekty pro snížení energetické náročnosti a provozních nákladů.
Program Nová zelená úsporám otevírá příjem žádostí, renovace domů podpoří cíleněji a efektivněji
| Prumyslovaekologie.cz |
Od čtvrtka 25. června 2026 se otevře příjem žádostí o finanční podporu z programu Nová zelená úsporám. Zranitelné domácnosti mohou žádat o zálohovou dotaci ve výši až 400 tisíc korun na zateplení a úsporné zdroje energie.
Napříč:
ČR na Radě ENVI v Lucemburku žádala změnu emisních norem pro auta i vyjasnění nových pravidel pro obaly
| Prumyslovaekologie.cz |
Změna emisních cílů pro automobily, úprava nových pravidel pro obaly nebo otázka vodní bezpečnosti. To jsou hlavní témata, která prosazovala Česká republika na jednání ministrů životního prostředí EU.
Životní prostředí:
Přírodní rezervace Milská stráň na Rakovnicku se rozšíří
| Komunalniekologie.cz |
Středočeský kraj posílí ochranu přírodní rezervace Milská stráň nedaleko obce Milý. Ke stávajícím 13 hektarům zvláště chráněného území přibude další zhruba 1 hektar půdy.
Opozice chce svolat mimořádnou schůzi výboru kvůli ředitelům KRNAP a ČIŽP
| Forum24.cz |
Opoziční členové výboru pro životní prostředí požádali předsedkyni výboru Bereniku Peštovou o svolání mimořádné schůze kvůli jmenování nových ředitelů do čela České inspekce životního prostředí a Správy Krkonošského národního parku.
Josefodolskou přehradu v Jizerských horách posílí další zdroj vody
| Novinky.cz |
Vodohospodáři posílí kapacitu vodní nádrže Josefův Důl v Jizerských horách. Jde o další ze série opatření, jimiž reagují na stále větší sucho.
Žádní poradci, atmosféra strachu a ministr na vedlejší koleji. Jak Filip Turek reálně vládne na životním prostředí
| Hospodarskenoviny.cz |
Od chvíle, kdy Filip Turek obsadil kancelář na ministerstvu životního prostředí, neustávají dohady, kdo vlastně úřad řídí. Zda on jako vládní zmocněnec pro klimatickou politiku a Green Deal, nebo jmenovaní ministři.
Průmysl:
Ceny rostou a válka v Íránu situaci jen zhoršuje. Německo proto váhá s koncem uhlí
| iDNES.cz |
Německo se zavázalo, že nejpozději do roku 2038 ukončí spalování uhlí. V případě hnědého uhlí by k odklonu mělo dojít už o osm let dříve. Stále častěji se ale objevují pochybnosti, zda je tento termín reálně splnitelný.
Kyjev útočí na ruský ropný průmysl, Putin přiznal potíže s distribucí paliv
| Tyden.cz |
Ruské regiony čelí nedostatku pohonných hmot, což přiznal i prezident Vladimir Putin. Situaci zhoršují cílené ukrajinské útoky na ropnou infrastrukturu, které nutí Kreml zvažovat zákaz vývozu nafty a posílení protiletecké obrany.
MONITORING 30. 6. 2026
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