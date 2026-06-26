1/2026

EU připravuje pokyny k odpovědnému podnikání v oblasti udržitelnosti

26. 6. 2026| zdroj: Hospodářská komora ČR0

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zdroj: pixabay

Evropská komise zveřejnila k připomínkování veřejnou konzultaci týkající se přípravy pokynů týkajících se náležité péče podniků v oblasti udržitelnosti. Evropská komise připravuje pokyny, které se týkají provádění směrnice 2024/1760 o náležité péči podniků v oblasti udržitelnosti.

Směrnice se zaměřuje na velmi velké společnosti v EU i na společnosti ze zemí mimo Unii, které v EU provádějí významnou obchodní činnost. Vyžaduje, aby v rámci své vlastní činnosti, činnosti dceřiných společností a v rámci hodnotových řetězců identifikovaly skutečné i potenciální nepříznivé dopady na lidská práva a životní prostředí, předcházely jim a odstranily je.

EU 124_26 EK Náležitá péče podniků v oblasti udržitelnosti

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