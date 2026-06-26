Nad recyklovatelností obalů visí otazníky

Nové evropské nařízení o obalech a obalových odpadech (PPWR) začne být použitelné již od 12. srpna 2026. Přestože má zásadně změnit fungování obalového hospodářství v EU, stále chybí řada prováděcích a delegovaných aktů. Jednou z nejdiskutovanějších oblastí je recyklovatelnost obalů. Právě zde vzniká právní nejistota, která může dopadnout na významnou část trhu.
Evropské nařízení PPWR (Packaging and Packaging Waste Regulation) bylo přijato s cílem sjednotit pravidla pro obaly napříč Evropskou unií a podpořit přechod k oběhovému hospodářství. Přestože nařízení vstoupilo v platnost již v únoru 2025, řada klíčových delegovaných a prováděcích aktů, které mají upřesnit jeho praktické fungování, stále není k dispozici.
Jak však upozorňuje řada průmyslových organizací i členských států, Evropská komise dosud nepředložila řadu avizovaných delegovaných a prováděcích aktů, bez nichž je praktické uplatňování některých ustanovení velmi obtížné. Nedostatek prováděcích pravidel patří také mezi důvody, proč část evropského průmyslu v posledních měsících vyzývá k odložení některých povinností nebo alespoň k jejich přehodnocení. Jedním z nejcitlivějších témat se stává požadavek na recyklovatelnost obalů.
Co říká nařízení
Článek 6 PPWR stanoví na první pohled jednoduché pravidlo: všechny obaly uváděné na trh musí být recyklovatelné. Současně však nařízení předpokládá, že konkrétní kritéria recyklovatelnosti stanoví až delegovaný akt Evropské komise. Ten má určit podrobné požadavky pro jednotlivé skupiny obalů, metodiku hodnocení i zařazení do tříd recyklovatelnosti. Problém spočívá v tom, že tento delegovaný akt zatím neexistuje.
Podle ústních vyjádření zástupců Evropské komise by absence delegovaného aktu neměla bránit uplatňování požadavků PPWR. Tento výklad však zatím není opřen o veřejně dostupné písemné stanovisko Komise. Současně není zcela zřejmé, podle jakých konkrétních kritérií bude recyklovatelnost obalů v přechodném období posuzována. Právě tato nejistota je jedním z důvodů, proč část průmyslu upozorňuje na možné problémy při aplikaci nových pravidel. V praxi totiž platí, že rozhodující je především znění právního předpisu.
Co platilo dosud
Po více než dvě desetiletí se v Evropě používal systém základních požadavků na obaly založený na evropských harmonizovaných normách. Obal mohl splnit požadavky na využitelnost několika různými způsoby. Buď byl materiálově recyklovatelný podle normy EN 13430, energeticky využitelný podle normy EN 13431 nebo kompostovatelný podle normy EN 13432.
Tento přístup umožňoval uvádět na trh i obaly, které nebylo možné efektivně recyklovat, ale bylo možné je energeticky využít například ve spalovnách s výrobou energie. Právě tato skupina obalů dnes představuje významnou část evropského trhu. Podle odhadů se může jednat přibližně o 30 % obalových řešení.
Jaká pravidla budou platit od srpna?
Otázkou je, jak bude situace posuzována po 12. srpnu 2026. Pokud bude recyklovatelnost dočasně posuzována podle dosavadní normy EN 13430, jak naznačují některé odborné diskuse se zástupci Evropské komise, dostávají se do složité situace zejména vícevrstvé, kompozitní a další obtížně recyklovatelné obaly. Ty byly dosud často navrhovány právě s ohledem na energetické využití po skončení jejich životnosti.
PPWR však pracuje s pojmem recyklovatelnost a energetické využití již mezi způsoby splnění požadavku na recyklovatelnost neuvádí. To automaticky neznamená, že budou všechny energeticky využitelné obaly od srpna zakázány. Znamená to však, že vzniká prostor pro rozdílné právní výklady a nejistotu ohledně toho, jak budou nové požadavky v praxi posuzovány. Právě tato nejistota je pro výrobce, dovozce i uživatele obalů problematická. Investiční a vývojová rozhodnutí se totiž přijímají s několikaletým předstihem a firmy potřebují znát pravidla dostatečně dopředu.
Kompozitní obaly pod tlakem
Největší pozornost se soustředí na obaly složené z více materiálů. Typickým příkladem jsou některé bariérové obaly používané pro potraviny, nápoje nebo další citlivé výrobky, kde kombinace různých vrstev zajišťuje požadovanou ochranu produktu. Tyto obaly často nabízejí vysokou funkčnost a dlouhou trvanlivost výrobků. Právě kombinace různých materiálů jim umožňuje zajistit vlastnosti, kterých by bylo s jedním materiálem obtížné dosáhnout. Současně však bývají technologicky náročné na třídění a recyklaci.
Čekání na pravidla
Diskuse kolem recyklovatelnosti dobře ilustruje širší problém, který dnes PPWR provází. Nařízení stanovuje ambiciózní cíle a nové povinnosti, avšak řada praktických pravidel, podle nichž mají hospodářské subjekty postupovat, zatím stále není k dispozici. Evropská komise opakovaně zdůrazňuje, že implementace bude probíhat postupně a že chybějící akty budou v následujících letech doplněny. Průmysl však upozorňuje, že první klíčové datum – 12. srpna 2026 – se rychle blíží.
Právě oblast recyklovatelnosti obalů ukazuje, že vedle samotných environmentálních cílů bude pro úspěch PPWR rozhodující také právní jistota, předvídatelnost a včasné zveřejnění delegovaných a prováděcích aktů. Bez nich totiž hrozí, že se firmy budou pohybovat v prostředí, kde budou muset důležitá rozhodnutí přijímat na základě výkladů, nikoliv jednoznačně stanovených kritérií.
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