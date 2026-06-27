O zapojení do projektu malých modulárních reaktorů se zajímalo více než 60 podniků

Více než 60 českých firem se zúčastnilo odborného setkání věnovaného projektu malých modulárních reaktorů (SMR) v Temelíně a možnostem zapojení českého průmyslu do jeho dodavatelského řetězce. Akci uspořádaly Hospodářská komora ČR a Svaz energetiky ČR za účasti zástupců vlády, společnosti Rolls-Royce SMR, Skupiny ČEZ a předních českých průmyslových podniků.
„Malé modulární reaktory se postupně stávají realitou a Česká republika má díky spolupráci se společností Rolls-Royce SMR možnost být mezi zeměmi, které budou u jejich rozvoje od samého počátku. Naší prioritou je, aby se české firmy staly pevnou součástí globálního dodavatelského řetězce této technologie a dokázaly využít příležitosti, které přinese její rozvoj v Evropě i ve světě,“ uvedl místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.
Projekt prvního malého modulárního reaktoru v lokalitě Temelín již vstoupil do fáze přípravných prací. Vedle budoucí výstavby v České republice se českým firmám otevírá možnost podílet se na mezinárodním dodavatelském řetězci této technologie. „Český průmysl dnes stojí před příležitostí, která se nenaskytuje každý rok. Projekt malých modulárních reaktorů může českým firmám otevřít cestu k významným zakázkám v České republice i v zahraničí. Právě proto chceme, aby měly informace o připravovaných soutěžích a požadavcích na dodavatele co nejdříve a mohly se na ně včas připravit,“ uvedla viceprezidentka Hospodářské komory ČR Zuzana Krejčiříková.
Podle výkonného ředitele Svazu energetiky ČR Josefa Kotrby přichází český průmysl do projektu s významnou konkurenční výhodou: „Malé modulární reaktory představují pro Česko a další země jednu z cest k zajištění energetické bezpečnosti, dekarbonizace a hospodářského růstu. Zároveň jde o významnou příležitost pro české firmy, které mají desítky let zkušeností s jadernou energetikou, strojírenstvím, výrobou technologických celků i vysoce specializovaných komponent. Je dobře, že se dostáváme do fáze, kdy se bavíme z pohledu byznysu o konkrétních podmínkách a produktech, které budou pro realizaci SMR potřeba.“
Ředitel dodavatelského řetězce společnosti Rolls-Royce SMR Rich Everett představil účastníkům harmonogram budování dodavatelského řetězce, požadavky na budoucí dodavatele i oblasti, ve kterých bude společnost hledat partnery. „Společně s našimi mezinárodními partnery budujeme dodavatelské řetězce v zemích, kde budou naše projekty vznikat. Chceme tak zajistit, aby se na rozvoji malých modulárních reaktorů mohly podílet i místní firmy ve Spojeném království, České republice a Švédsku,“ uvedl Rich Everett.
Součástí programu bylo představení konkrétních komodit a oblastí, které budou v následujících letech v rámci programu Rolls-Royce SMR soutěženy. Zástupci společností Rolls-Royce SMR a Skupiny ČEZ přiblížili také další harmonogram projektu a možnosti zapojení českých podniků do přípravy prvního malého modulárního reaktoru v lokalitě Temelín.
Akce navázala na uzavřené strategické partnerství mezi Skupinou ČEZ a Rolls-Royce SMR, jehož cílem je rozvoj malých modulárních reaktorů v České republice a současně zapojení českého průmyslu do vznikajícího evropského dodavatelského řetězce této technologie.
Komentáře