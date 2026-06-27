EU zjednodušuje pravidla pro energetické štítky a označování pneumatik

Evropská komise navrhla zjednodušená pravidla pro označování spotřebičů, elektroniky a pneumatik, z nichž budou těžit výrobci, dodavatelé i prodejci. Návrh je součástí širší agendy snižování regulatorní zátěže. Komise si v tomto mandátu dala za cíl snížit opakující se administrativní náklady o 37,5 miliardy eur, přičemž dosavadní úspory dosahují 15 miliard eur ročně.
Hlavním přínosem pro firmy je, že pravidla budou jednodušší pro dodavatele a prodejce, přičemž spotřebitelé i nadále obdrží potřebné informace - energetické štítky a klíčové údaje o produktu musí být dostupné v místě prodeje, a to jak v kamenných prodejnách, tak online. Způsob, jakým jsou štítky poskytovány, se však bude moci lépe přizpůsobit různým typům produktů a prodejním metodám.
Konkrétně to znamená, že dodavatelé již nebudou povinni tisknout štítek pro každou jednotlivou jednotku, digitální řešení se stávají plnohodnotnou alternativou, přičemž tištěné štítky zůstanou dostupné na vyžádání. Dále dojde k úplnému přechodu na digitální produktové listy a přechodná období pro přeznačkování produktů se prodlouží až na 12 měsíců, což nahradí současná rigidní pravidla.
Pro pneumatiky konkrétně návrh ruší povinnost dealerů zobrazovat štítky pneumatik při prodeji nového vozidla v situacích, kdy zákazníkům fakticky není nabízena žádná volba. Návrh také zpřesňuje odpovědnosti zástupců výrobců mimo EU a zjednodušuje právní proces aktualizace štítků pneumatik.
Klíčovým nástrojem bude Evropský registr produktů pro energetické označování (EPREL), jehož lepší využití umožní efektivnější dohled nad trhem a zjednoduší procesy pro zadavatele veřejných zakázek a zákazníky. Návrh nyní přechází do rukou Evropského parlamentu a Rady, kde bude dále projednáván.
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