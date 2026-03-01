Monitoring průmyslové ekologie | 21. - 27. 2. 2026

Služba pro předplatitele.
MONITORING 21. - 23. 2. 2026
Legislativa:
Evropská unie stanovuje pravidla pro hodnocení biocidních přípravků
Evropská komise zveřejnila k připomínkování výzvu k předložení informací a veřejnou konzultaci (dotazník) týkající se Nařízení o biocidních přípravcích.
MŽP připravuje legislativní úpravy pro ochranu přírody a ovzduší i další oblasti
Ministerstvo životního prostředí chce letos v září vládě předložit novelu zákona o ochraně přírody a krajiny. Součástí návrhu zákona mají být také změny, které podpoří plnění Národního akčního plánu adaptace na změnu klimatu.
Odpady:
Komise hrozí Česku žalobou kvůli nedostatečnému nakládání s odpady
Po několika letech, kdy Evropská komise vyzývala Českou republiku k plnění povinností vyplývajících z evropských směrnic v oblasti odpadového hospodářství, přistupuje nyní k razantnějšímu kroku.
Kamiony dokončily převoz více než 280 tun nelegálního odpadu z brněnských Horních Heršpic zpět do Německa
Z brněnských Horních Heršpic odjel poslední kamion s nelegálním německým odpadem. Likvidace 282 tun plastů a laminátů z letadel či větrných turbín začala před 10 dny.
Povinný sběr textilu podle obcí nefunguje. ‚S novým tříděním jsou vždy potíže,‘ připouští ministerstvo
Obce a města za sebou mají první rok, kdy musí povinně zajistit sběr vyřazeného textilu. Závazek vyplývá z evropské směrnice. Starostové si ale stěžují, že nařízení je nesystémové a nefunkční.
Ze švýcarských vlaků mizí odpadkové koše. Proč by to mělo zajímat i Čechy
Švýcaři plánují do dvou let z většiny vlaků odstranit odpadkové koše umístěné u sedaček. Argumentem je paradoxně lepší čistota, víc místa na nohy i úspora nákladů na úklid.
Ovzduší:
EU ladí „bezpečnostní ventil“ pro emise z dopravy a budov
Stabilnější start nového systému ETS2? Rada EU schválila postoj k úpravě Rezervy tržní stability pro nový systém emisních povolenek, který se od roku 2028 zaměří na silniční dopravu, vytápění budov a další sektory.
Když plýtváte jídlem a kupujete rychlou módu, zvyšujete emise, učil žáky Červený
Dočasný ministr životního prostředí Petr Macinka prohlásil, že klimatická krize v zemi jeho nástupem do úřadu skončila. Filip Turek zase tvrdí, že klimatická změna je přirozený jev. Nastupující ministr životního prostředí Igor Červený je opatrnější.
Premiér Babiš (ANO) označil za hlavní úkol vlády změny u emisních povolenek
Premiér Andrej Babiš považuje za hlavní úkol vlády vybojovat v Evropské unii změny emisních povolenek.
Energie:
Spotřeba energií v roce 2025 vzrostla
V roce 2025 stoupla spotřeba elektřiny, plynu i tepla, z toho největší meziroční nárůst Energetický regulační úřad zaznamenal u plynu. Také výroba elektřiny se loni zvýšila a Česko zůstalo jejím čistým exportérem.
Nové energetické centrum pomůže obcím snížit náklady na energie
Plzeňský kraj spustil Informační a konzultační energetické centrum. Obcím pomůže s úsporami energií, přípravou investic i využitím obnovitelných zdrojů.
Elektřinu za ropu. Fico hrozí Ukrajině zastavením dodávek energie, pokud nezačne fungovat Družba
Slovenský premiér Robert Fico pohrozil Ukrajině zastavením dodávek elektřiny ze Slovenska, pokud Kyjev v pondělí neobnoví tranzit ropy na Slovensko.
Boj o větrníky kousek za domem. Stát řeší, kde mohou obří elektrárny stát
Ministerstvo životního prostředí řeší, jak daleko mohou obří větrné elektrárny stát od obydlí lidí. Mnozí se totiž bojí nekontrolovaného rozvoje větrníků a vlivu na jejich život.
Karel Havlíček: Plán na ovládnutí ČEZ, konec levné práce a koalice s SPD
Je architektem hospodářské politiky nové vlády a mužem, který má za úkol provést Česko energetickou transformací. Karel Havlíček v rozhovoru popisuje, jak se země zbaví nálepky „montovna“, proč stát musí převzít stoprocentní kontrolu nad výrobou ČEZu a jak funguje vládní soužití s SPD a Motoristy.
Voda:
Souboj světla a antibiotik. Dokážeme vyčistit vodu od škodlivých látek?
Odpadní vody obsahují velké množství antibiotik. Badatelé přicházejí s novým nápadem, jak je účinněji odstranit. Využívají k tomu sílu světla – fotokatalýzu.
Kraj Vysočina: Začala revitalizace vodních ploch v parku Domova Nové Syrovice
V areálu zámeckého parku Domova Nové Syrovice začala v únoru realizace projektu Obnova vodních ploch v parku Domova Nové Syrovice. Jeho cílem je revitalizace vodní nádrže a vybudování dvou průtočných tůní.
Zásobování jihlavské aglomerace pitnou vodou stojí na nádrži Hubenov
Klíčovým zdrojem zásobování jihlavské aglomerace pitnou vodou zůstává vodárenská nádrž Hubenov, která pokrývá více než 85 procent potřeby regionu.
Konec plýtvání pitnou vodou v Jihlavě. Město obnoví historickou studnu, během sucha pomůže se závlahou
Jihlava obnovuje historickou studnu v širším centru, ze které chce čerpat vodu pro závlahu zeleně. Měla by tak pokrýt hlavně spotřebu při teplých a suchých obdobích, kdy město naráží na limity odběru vody z řeky.
Životní prostředí a ekologie:
Prezident republiky přijal na Pražském hradě kandidáta na ministra životního prostředí
Prezident republiky jednal s Igorem Červeným, kterého navrhl jako člena vlády premiér Andrej Babiš. Prezident si vyslechl jeho představu o řízení resortu a jeho názory na agendy ministerstva.
Akademie věd ČR zahajuje program zaměřený na krizi biodiverzity
Prohlubující úbytek biologické rozmanitosti má přímé dopady na dostupnost vody, potravin, zdraví obyvatel i ekonomickou stabilitu společnosti. Akademie věd České republiky proto na tyto jevy reaguje – spouští pětiletý výzkumný program Krize biodiverzity.
Těžaři chtějí prodloužit provozní dobu v lomu na Litoměřicku. Kraj žádá posudek vlivu na prostředí
Společnost České štěrkopísky zatím neuspěla se žádostí o prodloužení provozní doby v lomu u Počapel na Litoměřicku. Žádost o změnu musí projít posouzením vlivu na životní prostředí, rozhodl o tom Ústecký kraj.
Proti vědě i zájmům vlastní země. Trump pohřbil základy boje se znečištěním
Místo vědy ideologie a tlak fosilního průmyslu. „Trumpova politika obětuje ochranu životního prostředí a zvýší ceny,“ hodnotí poslední kroky prezidenta USA expertka na klimatickou politiku z Harvardu.
Průmysl:
Česko a Slovinsko posilují hospodářskou spolupráci. Prioritou je energetika i podzimní byznys fórum
Ministr průmyslu a obchodu jednal se slovinským velvyslancem. Hlavními tématy setkání byly přípravy společného byznys fóra, rozvoj bilaterálního obchodu a strategická spolupráce v oblasti jaderné energetiky.
Fosilní průmysl je šelma zahnaná do kouta, říká sociolog Vojtěch Pecka
„Kdo včas ovládne výrobu obnovitelné energie, bude mít strategickou geopolitickou výhodu. V Česku tohle vůbec nechápeme a žijeme svůj nostalgický fosilní skanzen, zatímco svět běží úplně jinam,“ varuje sociolog Vojtěch Pecka.
Brusel zvažuje úplný zákaz ruské oceli. Česko varuje před dopady na průmysl
Evropský parlament se snaží prosadit úplný zákaz dovozu ruské oceli do EU, a to včetně polotovarů, které dosud zůstávají mimo sankce. Návrh otevírá ostrý spor s částí členských států, mezi nimi i Českou republikou, jež upozorňují na závislost průmyslu a infrastruktury na těchto dodávkách.
Havlíček: Stát musí pomoct energeticky náročnému průmyslu, rozšíří kompenzace
Stát musí pomoct energeticky náročnému průmyslu, který kvůli drahým emisním povolenkám a energií rychle ztrácí konkurenceschopnost. V televizi to uvedl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.
