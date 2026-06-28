Monitoring průmyslové ekologie | 20. 6. - 26. 6. 2026

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MONITORING 20. - 22. 6. 2026
Legislativa:
EU představila strategii pro výzkum a inovace v oblasti vodohospodářské odolnosti
| Prumyslovaekologie.cz |
Evropská komise zveřejnila k připomínkování výzvu k předložení informací týkající se strategie pro výzkum a inovace v oblasti vodohospodářské odolnosti.
Odpady:
Komentář: Vrací se éra vyměnitelných baterií v telefonech. Revoluce se ale čekat nedá
| Prumyslovaekologie.cz |
Telefon je stále plně funkční, jen baterie už nevydrží ani zdaleka tolik co dřív. Výsledkem často není oprava, ale výměna celého zařízení. Ročně tak jen v EU vznikají miliony tun elektronického odpadu, řádně se ho ale recykluje méně než polovina.
Přerov ocenil nejlepší sběrače. Děti odevzdaly téměř 64 tun papíru a 4,7 tuny baterií
| Komunalniekologie.cz |
Přerovští školáci a předškoláci letos překonali loňský výsledek ve sběru papíru o více než pět tun. Ve sběrných dvorech skončilo během školního roku celkem 63 903 kilogramů starého papíru.
Odpad, který zahřeje. Těžařská firma chystá zařízení na využití odpadků
| iDNES.cz |
V Karlovarském kraji opět přichází na přetřes nápad likvidovat odpady spalováním a vzniklé teplo využít k vytápění. S projektem Odpady 2030 přichází Sokolovská uhelná a SUAS Group.
Malešická spalovna má lépe zpracovávat odpad, od Prahy dostane 850 milionů
| Prazskydenik.cz |
Praha dá Pražským službám 850 milionů korun na modernizaci spalovny odpadu v Malešicích. Díky projektu nazvanému Fénix by mělo být možné lépe využívat zbytky po spalování odpadu.
Ovzduší:
Česko v Bruselu prosazuje změnu ETS, Babiš mluví o tvrdém dopadu na firmy
| oEnergetice.cz |
Změna systému emisních povolenek EU ETS je nejrychlejší způsob, jak pomoci nejen českému, ale i evropskému průmyslu, řekl premiér Babiš. Po sečtení všech dopadů na český průmysl podle něj vychází čistý negativní dopad 55 miliard korun ročně.
Energie:
V Komořanech pokračuje výstavba paroplynového bloku. V červnu dorazí klíčové technologie
| Prumyslovaekologie.cz |
Výstavba nového paroplynového bloku v teplárně Komořany, vstupuje do další důležité fáze. V následujících dnech a týdnech dorazí na stavbu klíčové technologické celky včetně stotunové plynové turbíny, generátoru a transformátoru.
Sdílení elektřiny v Česku míří k hranici 80 gigawatthodin. Bytové domy dostaly nový důvod řešit vlastní spotřebu
| Komunalniekologie.cz |
Tempo české komunitní energetiky zrychluje, bytovým domům otevírá praktičtější využití vlastní fotovoltaiky. Do systému se už zapojily desítky tisíc výrobních i odběrných míst a sdílená energie se blíží 80 GWh.
Největší větrný park USA zahajuje provoz: Energie pro milion domácností po 18 letech čekání
| oEnergetice.cz |
Obnovitelné zdroje energie nejsou ve Spojených státech amerických zrovna v kurzu. Navzdory tomu nyní po desítkách let povolovacích řízení vstupuje do provozu zdaleka největší větrný park.
Modulární ostrov s jaderným reaktorem má propojit překládku kontejnerů s výrobou energie a paliv
| VTM.cz |
Čína představila projekt plovoucího ostrova s jaderným reaktorem. Zařízení má sloužit k překládce kontejnerů, výrobě elektřiny, produkci alternativních paliv a dobíjení lodí.
Úložiště na sto tisíc let. Finsko má způsob, jak skladovat vyhořelé jaderné palivo, a učí to i Čechy
| oEnergetice.cz |
Finové jako první na světě letos hodlají spustit provoz hlubinného úložiště radioaktivního odpadu. V Onkalu se inspiruje i Správa úložišť radioaktivních odpadů.
Voda:
V 38 obcích regionu prověří Liberecký kraj rizika bleskových povodní a eroze
| Komunalniekologie.cz |
Liberecký kraj pokračuje v přípravě opatření na ochranu obcí před dopady přívalových srážek a eroze půdy. Rada kraje schválila zadání zakázky na zpracování kritických analýz.
Ministerstvo zemědělství vyhlásilo dotační výzvu na vodárenskou infrastrukturu
| Komunalniekologie.cz |
Ministerstvo zemědělství ČR vyhlásilo novou dotační výzvu, která je zaměřena na výstavbu, zabezpečení a modernizaci vodárenské infrastruktury.
Zelená voda nemusí hned znamenat stopku. Hydrobiologové radí, jak bezpečně poznat čistou vodu
| iROZHLAS.cz |
Vyšší teploty lákají k rybníkům a přehradám. Biologové ale upozorňují, že s teplými dny se zvyšuje i riziko výskytu sinic. Ty mohou produkovat toxiny škodící lidskému zdraví a dokonce ohrozit psy. Koupání v přírodě však podle hydrobiologů nemusíte zavrhnout, opatrnost je ovšem namístě.
Zemědělci v rámci projektu ministerstva omezili pesticidy. Zkvalitnili tím vodu v přehradě Švihov
| iROZHLAS.cz |
Voda v přehradě Švihov je čistší. Ukázaly to závěry pilotního projektu ministerstva zemědělství a Povodí Vltavy. Během posledních sedmi let dostávali farmáři za omezení pesticidů kompenzace.
Životní prostředí:
Letošní Den boje proti suchu a rozšiřování pouští připomíná význam pastvin i potřebu zadržovat vodu v krajině
| Prumyslovaekologie.cz |
17. června si tradičně připomínáme Světový den boje proti suchu a rozšiřování pouští. V roce 1995 jej zavedla Organizace spojených národů, aby upozorňoval svět na přetrvávající problém sucha a degradacie půdy v ohrožených oblastech.
Vídeň staví rozvoj města na datech z vesmíru a AI
| Komunalniekologie.cz |
Rakouská metropole spustila inovační projekt, který zkoumá, jak satelitní data a umělá inteligence mohou přispět k efektivnější městské správě a rozvoji.
Po střetu s Turkem se jej stát zbavil . Teď analytik Abel povede fond developera Sekyry
| Novinky.cz |
Developer Luděk Sekyra získal pro svůj záměr podpořit zelené projekty výrazné jméno posledních týdnů. Nový fond, jehož spuštění oznámil v pátek, má řídit někdejší analytik ústavu ministerstva životního prostředí Martin Abel.
Vzpomínky na pohřebné při devítihodinové debatě. Lidé cupovali plánovanou těžbu
| iDNES.cz |
Stovky lidí debatovaly v Dubí na Teplicku o plánu těžit lithium v místní části Cínovec se zástupci investora a zpracovateli posudku vlivu záměru na životní prostředí. Ti se skoro devět hodin během veřejného projednávání snažili zmírnit obavy místních.
MONITORING 23. 6. 2026
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