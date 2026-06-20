EU představila strategii pro výzkum a inovace v oblasti vodohospodářské odolnosti

Evropská komise zveřejnila k připomínkování výzvu k předložení informací týkající se strategie pro výzkum a inovace v oblasti vodohospodářské odolnosti. Cílem této strategie je řešit mezery ve znalostech a inovacích za účelem dosažení cílů strategie pro vodohospodářskou odolnost.
Iniciativa pomůže nasměrovat finanční prostředky na výzkum a inovace související s vodou a rozšířit stávající řešení, zvýší konkurenceschopnost a udržitelnost podporou technologického pokroku v klíčových odvětvích; zajistí přístup „od pramene až po moře“ a bude řešit znečištění pomůže překonat roztříštěnost evropského prostředí výzkumu a inovací v oblasti vodohospodářství.
EU 120_26 EK Výzva k předložení informací – Ares(2026)6073850
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