V Komořanech pokračuje výstavba paroplynového bloku. V červnu dorazí klíčové technologie

Výstavba nového paroplynového bloku v teplárně Komořany, vstupuje do další důležité fáze. V následujících dnech a týdnech dorazí na stavbu klíčové technologické celky včetně stotunové plynové turbíny, generátoru a transformátoru. Podobná stavba se v České republice nerealizovala už více než 10 let. Celková investice dosáhne 4 miliardy korun.
Nový blok nahradí část stávající uhelné technologie. V topné sezóně a při špičkových odběrech tepla bude důležitou součástí mixu společně se stabilní celoroční výrobu ze zařízení na energetické využití odpadu (ZEVO) a kotlem na štěpku.
„V červnu vstoupíme do klíčové etapy realizace projektu. Do Komořan postupně v několika dnech dorazí plynová turbína vyrobená ve Švédsku a bezprostředně po ní i generátor. Obě zařízení budou ihned usazena na připravené pozice. V polovině července doplní hlavní technologickou sestavu také transformátor,“ říká vedoucí projektu PPC1 Marek Heythum.
Plynová turbína Siemens SGT-800 o průměru přibližně 3 metry patří mezi moderní a vysoce flexibilní energetická zařízení. Je navržena tak, aby mohla rychle reagovat na potřeby elektrizační soustavy. Díky schopnosti nastartovat do 10 minut pomáhá vyrovnávat výkyvy ve výrobě a spotřebě elektřiny.
K vysoké celkové účinnosti zařízení přispívá také kotel na odpadní teplo. Ten dokáže využívat teplo spalin z turbíny. Je schopen vyrábět vysokotlakou a nízkotlakou páru, a navíc pomocí poslední výhřevné plochy ohřívá topnou vodu pro vytápění měst Most, Litvínov a Meziboří, čímž dokáže efektivně vychladit spaliny. Je ale schopen provozu i bez turbíny, tedy jako samostatný plynový kotel pro výrobu tepla.
„Výstavba komořanského paroplynového bloku představuje v českém prostředí výjimečnou událost. Podobný projekt zde vzniká po více jak deseti letech, což je náročné nejen technicky, ale i z hlediska zajištění specialistů. Bylo nutné znovu vybudovat a posílit odborné know-how, které v průběhu let z trhu práce částečně vymizelo,“ vysvětluje Marek Heythum.
Zhotovitelem stavby je konsorcium sdružující společnosti SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s. a Metrostav CZ s.r.o. Dodavatelem plynové turbíny je společnost Siemens Energy, s.r.o. Při instalaci zařízení tak budou na místě asistovat technici nejen z Čech, ale i ze Slovenska, Švédska Polska a dalších zemí.
Nové zařízení bude schopno vyrobit okolo 80 MW tepelné energie a až 82 MW elektrické energie. První spuštění turbíny a zahájení zkušebního provozu by mělo proběhnout letos před Vánoci. Do té doby je nutné kromě jiného připojit nový blok nejen k plynovému přivaděči, ale také do stávající rozvodny i k horkovodu.
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