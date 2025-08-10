Monitoring průmyslové ekologie | 2. - 8. 8. 2025

Služba pro předplatitele.
MONITORING 2. - 4. 8. 2025
Legislativa:
SP ČR vydalo připomínky k vyhlášce o regulačním výkaznictví
| Prumyslovaekologie.cz |
Svaz průmyslu a dopravy ČR uplatnil připomínky v rámci mezirezortního připomínkového řízení k návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška o regulačním výkaznictví.
Byly stanoveny nové povinnosti pro datová centra týkající se hospodárného užití energie
| Prumyslovaekologie.cz |
S účinností od 1. 8. 2025 byly stanoveny nové povinnosti pro datová centra týkající se hospodárného užití energie.
Odpady:
EuRIC: EPR zavádějme pouze tehdy, pokud odpad nemá ekonomickou hodnotu a tržní mechanismy selhávají
| Prumyslovaekologie.cz |
Ačkoliv by systémy rozšířené odpovědnosti výrobce měly motivovat firmy k ekologickému designu, efektivnímu sběru a opětovnému využití produktů, v praxi zatím plní jen část svého poslání.
Cirkulární hovory H: O překážkách v cirkulární ekonomice
| Prumyslovaekologie.cz |
Cirkulární ekonomika slibuje udržitelnou budoucnost, ale její praktické prosazení naráží na řadu překážek. V aktuálním díle Cirkulárních hovorů H se zaměřujeme na inovace v oblasti cirkulární ekonomiky a nakládání s odpady.
Požáry ve sběrných dvorech a na skládkách: Předcházet jim lze systematickým přístupem
| Komunalniekologie.cz |
V České republice eviduje Hasičský záchranný sbor za posledních několik let zásahy při více než 2 000 požárech v provozech zaměřených na skladování nebo zpracování odpadů, včetně skládek, sběrných dvorů nebo třídicích linek.
Mělník nechce, aby loď se zařízením spalujícím odpad byla provozovaná ve městě
| Ekolist.cz |
Město Mělník nechce, aby na jeho území byla provozována loď se zařízením spalujícím odpad ze zdravotnictví. Krajskému úřadu Středočeského kraje proto zaslal v řízení EIA nesouhlas se záměrem v jeho současné podobě.
Ovzduší:
Pardubický kraj: Leo Express testuje ekologické palivo HVO na Orlicku, sníží emise až o 90 procent
| Komunalniekologie.cz |
Společnost Leo Express zahajuje pilotní provoz regionálního vlaku na Orlicku na ekologické palivo HVO (hydrotreated vegetable oil).
Bílý dům boří pilíře krocení skleníkových plynů
| CT24.cz |
Donald Trump se opakovaně netajil tím, že se neztotožňuje s vědeckým pohledem na změny klimatu. Teď jeho ministr položil základ k tomu, aby přestaly být skleníkové plyny považovány za škodlivé.
Ostrava díky nové metodě zjistila původce zápachu, který ji trápil mnoho let
| Novinky.cz |
Díky speciální metodě, v Česku použité vůbec poprvé, se po mnoha letech konečně podařilo najít zdroj zápachu, jenž obtěžuje obyvatele ostravských částí Hrabová, Ostrava-Jih a Nová Bělá.
Energie:
Konec daně z tepla z bioplynu: Novela Lex OZE III ulevuje provozovatelům
| Prumyslovaekologie.cz |
Od 1. srpna 2025 přestane v České republice platit spotřební daň z tepla vyrobeného spalováním bioplynu v kogeneračních jednotkách. Novelu zákona přinesl Lex OZE III, který byl v červenci schválen v Parlamentu.
Na Vysočině se testuje vliv solárních panelů na zemědělství a přírodu
| Komunalniekologie.cz |
Na zemědělských pozemcích u obce Okrouhlice na Vysočině probíhá unikátní výzkum, který sleduje vliv fotovoltaických a agrovoltaických elektráren na přírodu, půdu a zemědělskou výrobu.
Od auta po energie: Rodiny zaplatí za nové povolenky až 83 000 ročně navíc, tvrdí studie
| Echo24.cz |
Plán Evropské unie zavést od roku 2027 emisní povolenky pro domácnosti vyvolává v Česku divoké reakce. Nová studie tvrdí, že běžné české domácnosti mohou kvůli systému do roku 2030 přijít až o 83 000 korun ročně.
Superžhavá energie: proč všichni mluví o geotermální revoluci
| Hrot24.cz |
Zatímco se svět potýká s energetickou krizí a tlakem na dekarbonizaci, v hlubinách Země čeká obrovský zdroj čisté energie.
Výrobci sdílené elektřiny musí mít nově uzavřenou smlouvu o odpovědnosti za odchylku
| CT24.cz |
Lidé, kteří vyrábějí elektřinu a sdílejí ji, musí mít od července podepsanou smlouvu o odpovědnosti za odchylku.
Voda:
Sokolov zveřejnil program pro poskytování dotací na vybudování zařízení pro ekologickou likvidaci odpadních vod
| Komunalniekologie.cz |
V Sokolově je možné si požádat o finanční příspěvek na vybudování zařízení pro ekologickou likvidaci odpadních vod, kterým je domovní čistírna odpadních vod, ekologický septik nebo kořenová čistírna odpadních vod.
Plasy na Plzeňsku mají vodovod v části Žebnice, vody ve studních ubývá
| Nase-voda.cz |
Plasy na Plzeňsku dokončily po 50 letech od původního záměru vodovod ve své části Žebnice. Je hotový 64 metrů hluboký vrt, vodojem, úpravna a hlavní rozvody, vše za 22 milionů Kč, a na konci srpna začne trvalý provoz.
ČT24: Voda jako zbraň. Konfliktů o sdílené zdroje prudce přibývá
| Vodarenstvi.cz |
Ve světě přibývá konfliktů spojených s vodními zdroji, upozorňuje Česká televize. Napětí mezi zeměmi sdílejícími toky umocňují také změny klimatu.
Výborný: Situaci na Dyji řešíme rychle, koordinovaně a na základě dat
| Nase-voda.cz |
V reakci na plánovanou demonstraci u Malé vodní elektrárny Nové Mlýny s požadavkem na letní odstavení elektrárny kvůli stavu řeky Dyje, ministr zemědělství ujistil veřejnost, že stát přijal řadu konkrétních kroků s cílem předejít úhynům ryb a zlepšit kvalitu vody.
Dotace:
Evropská komise schválila Česku rekordní podporu z Nástroje pro oživení a odolnost
| Prumyslovaekologie.cz |
Evropská komise dnes předběžně schválila čtvrtou žádost o platbu z Nástroje pro oživení a odolnost. Česko tak může očekávat další miliardy na modernizaci země. Celkově jde o nejvyšší platbu z dosud schválených žádostí.
MŽP posílá do uhelných regionů téměř miliardu korun na energetické úspory veřejných budov a jejich provozů
| Prumyslovaekologie.cz |
Školy, nemocnice, obecní úřady a další veřejné budovy v Ústeckém, Karlovarském a Moravskoslezském kraji získají finanční prostředky na komplexní zateplení, výměnu zdroje vytápění, modernizaci vnitřního osvětlení nebo instalaci fotovoltaiky.
V rámci 6. kola příjmu žádostí o dotace na rozvoj venkova je na péči o lesy připraveno téměř 270 milionů korun
| Prumyslovaekologie.cz |
Lesní hospodáři mohou letos na podzim získat téměř 270 milionů korun na obnovu ploch po kalamitách, novou výsadbu i ochranu lesů.
Životní prostředí a ekologie:
Turisticky oblíbená oblast Maštale na Pardubicku získá nový režim ochrany přírody
| Komunalniekologie.cz |
Pardubický kraj připravil komplexní návrh na úpravu režimu ochrany přírody v turisty oblíbené oblasti Maštale.
Protesty obcí uspěly. Ministr odsunul těžbu plynu z břidlic na Valašsku
| iDNES.cz |
Ministr životního prostředí akceptoval připomínky osmi obcí a zrušil rozhodnutí ohledně těžby plynu z břidlic na Valašku.
Vltavská filharmonie nebude podle EIA výrazně zatěžovat životní prostředí
| Ekolist.cz |
Vltavská filharmonie, kterou Praha plánuje postavit, by podle dokumentace EIA neměla mít významný negativní dopad na životní prostředí.
Hrozí další velké úhyny ryb na Dyji, rybáři vyrazili demonstrovat proti vodní elektrárně
| iDNES.cz |
Rybáři v pátek odpoledne demonstrovali u vodní elektrárny Nové Mlýny. Chtějí, aby ji povodí na červenec a srpen kvůli zlepšení kvality vody v Dyji odstavovalo.
Průmysl:
Dohoda EU a USA zažehnala hrozbu celní války, další jednání by měla odstranit přetrvávající tarifní excesy
| Prumyslovaekologie.cz |
Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen a prezident USA Donald Trump se 27. července dohodli na klíčových parametrech obchodního vztahu mezi EU a USA.
2Q/2025: Ekonomika pokračuje v růstu, k pozitivním výsledkům významně přispěl průmysl
| Prumyslovaekologie.cz |
ČSÚ zveřejnil ve středu první odhad výsledku české ekonomiky za 2. čtvrtletí letošního roku. Reálný HDP za druhé tři měsíce meziročně vzrostl o 2,4 %, a to vlivem domácí poptávky.
Ruský uhelný průmysl se hroutí. Světové ceny uhlí prudce spadly a těžba je ztrátová
| Forum24.cz |
Ruský uhelný průmysl čelí bezprecedentní krizi, způsobené prudkým poklesem světových cen uhlí, sankcemi a silným kurzem rublu, píše web The Moscow Times.
Fast fashion pod tlakem. Továrny v Číně se potýkají s dopady obchodní války
| iDNES.cz |
Obchodní válka mezi Spojenými státy a Čínou má zásadní vliv na průmysl rychlé módy. V Kantonu, jednom z hlavních center výroby levného oblečení v Číně, se mnozí výrobci potýkají s nižší poptávkou.
Výbuchy v Rusku vyřadily z provozu plynovod Gazpromu. Čerpal z něj ruský vojenský průmysl
| iROZHLAS.cz |
Výbuchy v sobotu vyřadily z provozu plynovod Střední Asie-Centrum v ruské Volgogradské oblasti.
MONITORING 5. 8. 2025
Tento obsah je uzamčen
Pro zobrazení se přihlaste do účtu s aktivním předplatným.
Komentáře