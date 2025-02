Monitoring průmyslové ekologie | 1. - 7. 2. 2025

Služba pro předplatitele.

MONITORING 1. – 3. 2. 2025

Věda a výzkum:

Vědci potvrdili nový druh australských pavouků, jsou větší a jedovatější než sklípkanec jedovatý

Australští vědci potvrdili nový druh australských trychtýřovitých pavouků, píše agentura Reuters. Objevil ho jeden Australan už před zhruba 20 lety. Název této skupiny pavouků je odvozen od toho, že jejich sítě mají trychtýřovitý tvar, a jsou známí tím, že patří k nejnebezpečnějším druhům na světě. Pavouci nově objeveného druhu jsou větší a jedovatější než sklípkanec jedovatý, a proto si získali přezdívku Big boy (velký chlapec).

Markéta Kocmanová: Zkoumám, jak se z lidí dělají zbraně

Proč se některé skupiny společnosti radikalizují, a jiné nikoliv? Proč lidé podléhají informačním manipulacím a podrývají stabilitu jinak relativně fungujícího státu, ve kterém žijí? Odpovědi na tyto otázky hledá Markéta Kocmanová z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy mezi konkrétními lidmi. Výsledky výzkumů pak mohou hrát zásadní roli při nastavování opatření pro bezpečnější život.

Energetika:

ERÚ zjistil závažné nedostatky v obchodních podmínkách některých dodavatelů, hrozí jim vysoké pokuty

Energetický regulační úřad (ERÚ) provedl rozsáhlou kontrolu smluvních podmínek dodavatelů. Kompletní povinnou dokumentaci nemělo na webu zveřejněno 30 z 57 prověřených obchodníků. Po zásahu regulátora se situace výrazně zlepšila, desítka dodavatelů ale nereagovala ani na výzvu k nápravě. V sedmi případech pak ERÚ v obchodních podmínkách identifikoval možné nezákonné praktiky. Dodavatelům za pochybení hrozí vysoké sankce.

Bavorský premiér očekává v Německu změny a chce jadernou spolupráci s Českem

Německo po únorových volbách, pokud vedení země převezme konzervativní unie CDU/CSU, čekají radikální změny nejen v migrační politice, ale také v té hospodářské a energetické. V rozhovoru s ekonomickým listem Handelsblatt to prohlásil bavorský premiér a šéf Křesťansko-sociální unie (CSU) Markus Söder.

Jaderná energetika v roce 2024, 4. část: Pokrok v řešení pěti základních výzev

V poslední čtvrté části se zaměříme na tři z pěti zásadních výzev, které před jadernou energetikou stojí. Už v minulém cyklu jsme rozebírali pět hlavních výzev, které před současnou jadernou energetikou stojí. První je co nejdelší provozování existujících bloků. Druhá se týká zavedení reaktorů III. generace. Třetí je dána potřebou využití jaderné energie pro zásobování teplem budov i průmyslu. Čtvrtou je zavedení malých modulárních reaktorů a pátou pak cesta k uzavření palivového cyklu, tedy zavedení reaktorů IV. generace.

Elektrárna Chvaletice plánuje do konce letošního roku ukončit dodávky tepla

Hnědouhelná Elektrárna Chvaletice plánuje nejpozději na konci letošního roku ukončit dodávky tepla do města Chvaletice a obce Trnávka. Dohodla se na tom s hlavním odběratelem a distributorem tepla společností ČEZ Teplárenská. Na dotaz ČTK to uvedla Gabriela Sáričková Benešová, mluvčí skupiny Sev.en Pavla Tykače, které elektrárna patří. Firma ČEZ Energo proto chystá výstavbu náhradních zdrojů tepla ze zemního plynu, aby dodávky plynule přešly na něj. Sáričková Benešová řekla, že se uhelné zdroje přestávají vyplácet a kvůli nastavení evropského trhu s elektřinou se propadají do čím dál tím větších ztrát.

Voda:

Vodní elektrárny v úpravnách vody se vyplatí

Sedm malých vodních elektráren v areálech centrálních úpraven vody a významných vodojemů Ostravského oblastního vodovodu vyrobilo 4,75 GWh elektřiny.

Investice u členů SOVAK ČR pro rok 2025 – 2. část

V seriálu na webových stránkách pokračujeme v seznamování se s investicemi, které v letošním roce zrealizují členové SOVAK ČR. V tomto textu se zaměřujeme na společnost Vodovody a kanalizace Beroun, a.s. (VAK Beroun).

Lidé stále nevědí, kudy do dolu Turów odtéká voda z Česka

Ani po třech letech od podpisu dohody mezi Českou republikou a Polskem o řešení dopadů těžby v dole Turów není jisté, jak dobře a zda vůbec funguje podzemní bariéra, která má zabránit odtékání vody z českého území.

Dvůr Králové chce investovat přes 200 milionů, nejvíc do vodárenských sítí

Patnáctitisícový Dvůr Králové nad Labem na Trutnovsku letos plánuje investice na úrovni 205 milionů korun. Hlavní část, zhruba čtvrtinu, hodlá dát do obnovy vodovodů a kanalizací ve městě. Významnou investicí bude rekonstrukce památkově chráněného historického domu čp. 2 na Masarykově náměstí. ČTK to řekla mluvčí města Miroslava Kameníková. Pro rok 2024 mělo páté nejlidnatější město hradeckého kraje po rozpočtových změnách v plánu investice za více než 220 milionů korun.

Dohoda o Turówu: Hladina podzemních vod stoupá

Už tři roky funguje dohoda o spolupráci k řešení vlivů těžební činnosti v povrchovém hnědouhelném dole Turów. Česká a polská vláda ji podepsaly 3. února 2022. Díky dohodě polská strana dostavěla a testuje plnou funkčnost stěny, která by měla zabránit dalšímu odtoku podzemních vod z českého území.

Jindřichův Hradec pokračuje v modernizace čistírny odpadních vod

Jindřichův Hradec připravuje druhou etapu modernizace čistírny odpadních vod (ČOV). Odhadované náklady zakázky, které město vypsalo, činí 190 milionů korun. První etapa modernizace stála 239 milionů. ČTK to řekl starosta Jindřichova Hradce Michal Kozár (ANO).

Do projektu mapování českých řek se mohou zájemci zapojit pomocí aplikace

Pomoct plánovat péči o vodní toky a jejich okolí mohou data z projektu mapování řek a potoků s názvem Pasportizace. Zapojit se do něj může i veřejnost prostřednictvím nové mobilní aplikace HydroMAP. V tiskové zprávě o tom informovala Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK), která mapování vede. Aplikaci spustili 31. ledna při příležitosti Světového dne mokřadů.

Mrtvé moře dále vysychá, zachránit by ho mohla mezinárodní spolupráce, píše AFP

Mrtvé moře kvůli změnám klimatu i značnému odběru vody z přítoků dále vysychá. Slané jezero, jehož břehy se dotýkají Izraele, palestinských území a Jordánska, by mohla zachránit silnější mezinárodní spolupráce, která je však v současné době značně komplikovaná. Napsala to agentura AFP. Úpadek jezera, které by mohlo zaniknout do roku 2050, představuje i těžkou ránu pro tamní cestovní ruch.

Příroda a ekologie:

Turisté by se neměli strážců přírody bát, říká nový ředitel NP Podyjí

Hlavním cílem nastupujícího ředitele národního parku Podyjí Pavla Müllera zůstane ochrana krás Podyjí. Mezi další patří například rozvoj práce s veřejností či vzdělávání turistů. Ti by se podle něj neměli strážců přírody bát, ale měli by se u nich ujistit, že se v přírodě chovají správně. Müller to řekl v rozhovoru s ČTK. V čele nejmenšího ze čtyř národních parků ČR 1. února 2025 nahradil dlouholetého ředitele Tomáše Rothröckla, který odešel do důchodu.

Turisté mohou v chráněných Jizerskohorských bučinách využít mobilního průvodce

Mobilního průvodce mohou od začátku roku využívat turisté v Jizerskohorských bučinách, které patří na seznam světového přírodního a kulturního dědictví UNESCO. Provází je po Staré poutní cestě z Oldřichova v Hájích do Hejnic na Liberecku ve Frýdlantském výběžku. Průvodce připravili i namluvili místní lidé a je součástí bezplatné aplikace TourStories, informovala Jitka Doubnerová z MAS Frýdlantsko, které se na vytvoření průvodce podílelo.

Odpady a recyklace:

Na staré fotovoltaické panely se u nás specializuje Retela

Společnost RETELA, kolektivní systém zpětného odběru elektrozařízení, za rok 2024 sesbírala 5,4 tisíce tun elektroodpadu, což představuje splnění 65 % zákonem stanovené sběrové kvóty.

Nejstarší důkazy o znečištění olovem pocházejí z antického Řecka, tvrdí vědci

Z antického Řecka pocházejí nejstarší záznamy o demokracii, západní filozofii - a jak se nyní ukázalo, také o znečištění olovem. Vyplývá to z nové studie vědců z univerzity v německém Heidelbergu, o které informovala agentura AP.

Ve školách zapojených do Recyklohraní vybrali a k recyklaci předali 134 tun použitého elektra

Ve školách zapojených do vzdělávacího programu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět vybrali v roce 2024 celkem 134,1 tuny vysloužilých malých elektrospotřebičů. Prostřednictvím sběrového partnera, neziskové společnosti ELEKTROWIN a.s., již Recyklohraní předalo všechny tyto spotřebiče na recyklaci. V rámci programu žáci a studenti nejen třídí, ale zapojují se rovněž do praktických a hravých aktivit a úkolů, při kterých se učí, proč je tak důležité třídit a recyklovat - a to nejen elektro, ale i baterie, plasty, papír a další odpad. S Recyklohraním se vzdělávají také v odpovědné spotřebě, šetření vodou nebo klimatické změně.¨

Legislativa:

Obce řešily výzvy roku 2025, včetně nových povinností v odpadovém hospodářství

Na sto zástupců obcí se zúčastnilo legislativní konference pořádané Sdružením místních samospráv ČR a společností SMS-služby, která se zaměřila na nejdůležitější změny a povinnosti, jež čekají samosprávy v letošním roce.

Ovzduší a klima:

Tání arktického ledu může mít zásadní geopolitický význam, míní experti

Tání arktického mořského ledu, způsobené změnami klimatu, přináší nejen environmentální, ale i geopolitické důsledky. Podle britské armádní analýzy se Arktida v příštích 30 letech může stát strategickým bojištěm mezi Ruskem, Čínou a Západem. Experti, které oslovila ČTK, se shodují v tom, že kontinent může být potenciálním nalezištěm dalších nerostných surovin. Rozchází se nicméně v otázce, zda skutečně do budoucna na Arktidě hrozí vojenské střety.

Průmysl a obchod:

MPO představilo první certifikovaný cirkulární audit pro české firmy

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) dnes v rámci semináře Cirkulární audit představilo dvě nově certifikované metodiky – Cirkulární audit I. a II., které pomohou českým firmám přejít na oběhové hospodářství. Tyto nástroje, vyvinuté ve spolupráci s CIRA Advisory a podpořené Technologickou agenturou ČR, umožní firmám analyzovat jejich procesy a zavádět principy cirkulární ekonomiky do praxe. Jde o první certifikovaný nástroj svého druhu v Česku.

Ministr Kupka: Evropa musí změnit přístup, ukazuje vývoj automobilového průmyslu

Komentář ministra dopravy Martina Kupky k zahájení jednání o budoucnosti evropského automobilového průmyslu v Bruselu.

Životní prostředí:

MŽP poskytne 500 milionů na odstranění rizik kontaminace ohrožující lidské zdraví nebo na rekultivaci starých skládek

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo novou výzvu na projekty zaměřené na odstranění rizik kontaminace ohrožující lidské zdraví, vodní zdroje nebo ekosystémy, a také na rekultivace starých skládek. V Operačním programu Životní prostředí (OPŽP) je na ně k dispozici 500 milionů korun. Finance mají podpořit hlavně sanace nejvážněji kontaminovaných lokalit, u kterých byla analýzou rizik ověřena kontaminace představující neakceptovatelné riziko pro lidské zdraví či ekosystémy.

Napříč:

Zodpovědné spotřebitelství aneb Planeta jako ohrožený druh

Evropský sociální fond, Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR, Hlavní město Praha, Potravinová banka Praha a Středočeský kraj pořádá v úterý dne 4. února 2025 od 10:00 hodin mezinárodní konferenci v budově Poslanecké sněmovny – místnosti č. J 205, Sněmovní 1, Praha 1.

