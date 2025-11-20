02/2025

Připomínka k novele vyhlášky o podrobnostech nakládání s odpady

20. 11. 2025| zdroj: SP ČR0

garbage-2729608_640
zdroj: pixabay

Cílem návrhu novely je odložit aplikaci vymezení nebezpečných odpadů, které je zakázáno ukládat na skládku, a tím nadále umožnit jejich skládkování, a to s ohledem na nedostatečnou kapacitu jiných způsobů zpracování v České republice.

Stanovisko Svazu průmyslu 

Svaz průmyslu a dopravy ČR navrhuje, abychom urychleně zasedli k jednacímu stolu a začali tuto problematiku komplexně řešit. Je potřeba v prvním kvartále příštího roku, aby Ministerstvo životního prostředí zorganizovalo jednání a tam byl představen soubor opatření, prostřednictvím kterých se podaří získat potřebné kapacity spaloven nebezpečných odpadů. Tato opatření by měla primárně cílit na odstranění překážky v podobě extrémně dlouhých schvalovacích procesů, které trvají i déle než 15 let.

