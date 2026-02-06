03/2025

Ministři projednali stav čerpání fondů EU a potřebné změny v jejich zaměření po roce 2027

6. 2. 2026| zdroj: MMR

V pondělí 2. února 2026 na Úřadu vlády na ministerské úrovni jednala Rada pro fondy Evropské unie. Ministři odpovědní za jednotlivé programy se zaměřili na kroky, které povedou k vyšší efektivitě využívání evropských prostředků pro rozvoj regionů a na změny, které je třeba učinit pro příští programové období po roce 2027.

Cílem je udržet vysoké tempo v administraci žádostí a projektů za současného posílení a koncentrace podpory do prioritních oblastí v rámci MMR připravovaného Národního a regionálního partnerského plánu pro období po roce 2027.

Naše pozornost musí směřovat ke strategickému nastavení podporovaných priorit a systému tak, abychom udrželi dosavadní tempo, nemuseli vracet žádné peníze do Bruselu, ale zároveň se dobře připravili na výzvy, které nás čekají v dalších letech,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová a dodala: „Musíme omezit plošné „cukrování“ dotacemi napříč mnoha tématy a resorty. Podporu z fondů EU je nutné využít na opravdu prioritní, pro Českou republiku a naše regiony klíčové investice. Jen tak budeme schopni efektivně využít menší množství prostředků, o které se nyní na evropské úrovni vyjednává.“

Pozornost Rady se nyní výrazně přesouvá k období 2028–2034. Cílem je zajistit, aby novou podporu začali příjemci dostávat ihned od ledna 2028 bez přerušení. Klíčovým dokumentem pro příští období bude Národní a regionální partnerský plán (NRPP) v gesci MMR. Ten nahradí dosavadní struktury a bude postaven na principu víceúrovňového partnerství zapojujícího resorty, regionální, hospodářské a sociální partnery i občanskou společnost.

Klíčové milníky přípravy
MMR v červnu 2026 předloží vládě ke schválení věcné priority pro období 2028+ spolu s návrhem procesu přípravy NRPP. Do konce roku 2026 je v plánu dosáhnout shody na evropské úrovni ohledně Víceletého finančního rámce, aby legislativa byla hotova v roce 2027. Česko plánuje po roce 2027 intenzivnější využití návratných finančních nástrojů a připravuje pro ně jednotný metodický rámec.

Aktuální stav čerpání
Data k 31. prosinci 2025 potvrzují, že Česká republika využívá evropské prostředky ve vysokém tempu a nehrozí vracení peněz do Bruselu. K tomuto datu jsou smluvně zajištěny projekty za více jak 384 miliard korun, což představuje 75 % celkového rozpočtu pro současné období. Evropské komisi byly k proplacení odeslány žádosti přesahující 131 miliard korun. Všechny operační programy splnily finanční pravidlo n+3 a nehrozí tak ztráta žádných prostředků. Programy Doprava, Zaměstnanost plus a Technická pomoc mají limity splněny dokonce i pro rok 2026.

Evropské fondy v praxi
Investice z aktuálního období 2021–2027 již přinášejí konkrétní výsledky a dopady, které zlepšují každodenní život občanů a mají pro rozvoj českých regionů skutečnou přidanou hodnotu:

  • 3 330 osob využívá nová zařízení péče o děti do 3 let;
  • 494 kilometrů nových vodovodních sítí v regionech;
  • 168 tisíc obyvatel má lepší přístup k revitalizované městské zeleni;
  • 31 tisíc studentů studuje v modernizovaném zázemí pro výzkum;
  • 153 podniků výrazně zvýšilo svoji míru digitalizace.

Detailní informace a aktuální data o čerpání evropských fondů je možné sledovat v interaktivním přehledu na webu DotaceEU.cz.

