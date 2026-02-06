ČEZ jako první v České republice spustil 1000. dobíjecí stojan pro elektromobily

Stojan číslo 1 000 dnes oficiálně spustila největší a nejvýkonnější síť stanic v České republice. Jubilejní stanice je součástí velkého dobíjecích hubu ČEZ, který se nachází v areálu retail parku Portin v Tuchoměřicích ve středních Čechách.
Prioritou i pro další měsíce je výstavba výkonných stojanů zkracujících časy dobíjení. Každý pátý stojan ČEZ je dnes ultrarychlý a letos jejich podíl v síti přesáhne 30 %. Síť roste díky prostředkům z Operačního programu Doprava i díky vlastním investicím Skupiny ČEZ. Téměř přesně 15 let, během kterých Skupina ČEZ všestranně podporuje rozvoj elektromobility v České republice, dělí zprovoznění první a tisící dobíjecí stanice ČEZ pro elektroauta. Premiérový stojan zahájil provoz 30. listopadu 2011 u centrály ČEZ na Duhové ulici, tisícovka padla v areálu retail parku v Tuchoměřicích poblíž pražského letiště, kde je řidičům k dispozici celkem devět ultrarychlých stanic.
„Elektromobilita se za dobu, po kterou se jí věnujeme, neuvěřitelně posunula. U prvního stojanu trvalo dobíjení několik hodin, naše nejnovější doplní většinu baterie auta za 15 minut. Zatímco první stovka stanic vznikala přes 6 let, dnes vybudujeme sto stanic za pět měsíců. Ambiciózní plány máme i pro další roky, kdy se chceme podílet na dokončení národní páteřní sítě a také dále zkvalitňovat pokrytí a parametry dobíjení. Na konci letošního roku chceme provozovat více než 1 250 stojanů a celkový výkon sítě posunout k hranici 130 MW,“ říká Pavel Cyrani, místopředseda představenstva ČEZ.
V loňském roce se síť rozrostla o 206 nových stanic, třetina z nich byla ultrarychlých o výkonech od 150 do 360 kW. ČEZ také jako první v České republice překonal v kategorii celkového výkonu sítě hranici 100 MW. Řidiči si loni od stojanů ČEZ v bateriích svých aut odvezli rekordních 14,9 milionu kWh certifikované zelené elektřiny. Největší počet stojanů ČEZ nabízí řidičům ve Středočeském kraji, v Praze, v Ústeckém, Moravskoslezském a Královéhradeckém kraji.
„Elektromobilita rychle srovnává krok s klasickými pohony a z chování řidičů víme, že se to týká i dobíjení. Lidé jednoznačně preferují, když mohou dobít rychle a nečekat, než se uvolní stojan. Také letos proto chceme stavět hlavně velké dobíjecí huby, na kterých jsou minimálně tři ultrarychlé stojany. Aktuálně máme takových lokalit v síti okolo čtyřiceti a do konce roku bychom toto číslo zvýšili o další třetinu,“ řekl Rostislav Díža, ředitel elektromobility ČEZ. S provozovatelem retail parků Portin, developerskou společností Portin, se ČEZ dohodl na dlouhodobé spolupráci, která by měla během několik příštích let znamenat v celé České republice výstavbu desítek nových ultrarychlých stojanů.
„Součástí naší podnikatelské filozofie je udržitelný přístup, který se snažíme promítat do všech aktivit. Možnost pohodlného a rychlého dobití elektromobilů v areálech našich retail parků do této kategorie jednoznačně patří a my věříme, že tato služby je pro zákazníky jednoznačnou přidanou hodnotou. Díky spolupráci s ČEZ chceme postupně osazovat parkoviště a garáže našich významných areálů po celé republice. Vedle Tuchoměřic by v první fázi měly přijít na řadu například lokality Neratovice, Pečky, Příbram, Terezín, Vimperk nebo Žatec,“ říká jednatel společnosti Portin Jindřich Kukačka.
Portin realizuje na území České republiky projekty komerčního developmentu se zaměřením na výstavbu a provozování retail parků a také projektů v oblasti rezidenčního developmentu. Při svých aktivitách klade důraz na obnovitelné a udržitelné zdroje. Aktivní je také při spolufinancování školních a sportovních aktivit mládeže a v podpoře dobročinných a charitativních projektů.
Komentáře