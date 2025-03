Ministr Vlček jednal s Trumpovou administrativou

V pondělí 10. března se ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček ve Washingtonu setkal se členem kabinetu Trumpovy administrativy Jamiesonem Greerem odpovědným za obchod. Jedná se o vůbec první oficiální jednání mezi představitelem české vlády a novou administrativou Spojených států.

„Spojené státy jsou pro nás důležitým obchodním partnerem a zároveň největším vývozním trhem mimo Evropu s hodnotou českého vývozu přesahující 5 miliard amerických dolarů. Mezi hlavní položky vývozu zboží do USA patří letecké motory a součástky, pneumatiky, buldozery, mikroskopy, ale také léky, čerpadla nebo například IT a telekomunikační služby. S panem Greerem jsem proto otevřel téma hrozby celní války mezi Evropou a Spojenými státy a shodli jsme se, že by ze vzájemného obchodu měla těžit jak Evropa, tak Spojené státy, a že celní válka by v důsledku posílila naše rivaly, jako je například Čína,“ uvedl ministr Vlček po jednání.

Dalšími tématy jednání byla spolupráce v oblasti obranného průmyslu a kyberbezpečnosti nebo energetické politiky Česka. „Energeticky jsme se jako Česko díky krokům, které jsme spolu s mým předchůdcem na Ministerstvu průmyslu a obchodu udělali, v tomto volebním období odstřihli od Ruska, a například v oblasti plynu je pro nás americké LNG zásadní komoditou pro diverzifikaci dodávek,“ řekl ministr Vlček.

Následně se ministr ve Washingtonu setkal se zástupci Americko-české obchodní rady (ACBC) a amerických korporací působících v České republice, aby diskutoval o prohlubování vzájemných obchodních vztahů.

Dnes odpoledne amerického času pak Vlček vyrazí do texaského Austinu, kde slavnostně otevře český dům v rámci globálního festivalu South by Southwest (SXSW). V rámci pracovní cesty ministra doprovází padesátka českých podnikatelů reprezentující firmy moderní ekonomiky s vysokou přidanou hodnotou. Jedná se o první velkou podnikatelskou delegaci do USA po nástupu nové administrativy a zároveň o historicky první organizovanou účast na festivalu South by Southwest. Cesta ministra představuje důležitý krok k posílení obchodních vazeb mezi Českou republikou a Spojenými státy a podporu vstupu českých firem na americký trh.