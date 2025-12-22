Ministerstvo průmyslu a obchodu vydalo seznam veřejně přístupných dobíjecích stanic

Seznam veřejně přístupných dobíjecích stanic z Evidence dobíjecích stanic zveřejněný podle § 6 odst. 1 zákona č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách, stav k 30. 11. 2025.
Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejňuje seznam veřejně přístupných dobíjecích stanic na základě Evidence vedené podle §6 odst. 1 zákona č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách.
Stav k 30. 11. 2025
Seznam je průběžně aktualizován.
K 30. 11. 2025 jsme obdrželi od vlastníků příp. provozovatelů zejména veřejných dobíjecích stanic přihlášky a evidujeme tak v provozu 3 335 dobíjecích stanic, které nabízejí 5 866 dobíjecích bodů k dobíjení elektromobilů nebo plug-in hybridů. Vysoce výkonných dobíjecích bodů, tzn. dobíjecích bodů s maximálním výstupním výkonem vyšším než 22 KW, je 2 197.
Seznam je zveřejňován ve formátu XLSX, ve stavu, jak byly údaje oprávněnými osobami nahlášeny.
Interaktivní vizualizace evidovaných stanic je k dispozici ve statistikách na webových stránkách www.cistadoprava.cz.
Obrázek nabízí vizualizaci rozložení 791 dobíjecích stanic v Praze, které představují téměř čtvrtinu všech dobíjecích stanic v ČR.
Komentáře